中信金（2891）EPS再創高！九月0.57元奪金控第一、全年3元關卡突破

中信金（2891）九月份的EPS為0.57元，是目前公佈的七家金控裡面數據最高的一家，而今年累積EPS為3.06元，比去年同期的2.95元還要高約4％，但突破一個整數關卡就是值得高興的一件事情啊！

中信金今年發放2.3元現金股息，盈餘配發達63％，和前兩年的配發率差不多，而現金殖利率則達5.25％，比起去年4.48％還要來得好看。

在成長方面，去年整年度的EPS為3.64元，目前已經突破3元的狀況下，只差0.58元就可以高於去年，對於還剩下三個月的業績可以進補，我想EPS要比去年高「應該」沒有太大的問題，若是如此，比照約60％出頭的配發率，明年的股息可以期待有較高的機會啦！

只是今年以來股價維持在40元左右，和歷年相比算是處於高點，本淨比也有偏高的趨勢，股價會不會受到風吹草動就下跌，我想這是大家日後可能需要注意的地方。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。