CPI創4年半新低…物價平穩漲電價影響不大？ 網酸「活在平行時空」

主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增1.25%，創下4年半新低，連續5個月低於2%。雖然10月起調漲電價，但官方強調影響不大。不過，這份「低通膨」報告卻在PTT引起炸鍋，許多網友直言「體感完全不同」，質疑數據「跟現實脫節」。

根據報導，9月CPI年增1.25%，核心CPI上漲1.46%，雙雙創下新低。主因蔬菜復耕順利、汽機車稅減徵及促銷降價等因素，物價壓力緩解。雖然10月起電價平均調漲3.12%，主計總處估對全年CPI影響僅0.05個百分點，台灣整體物價仍屬平穩。

不過，豬肉與雞蛋價格分別年漲8.74%與5.94%，帶動民生物資CPI上升，部分民眾感受「物價沒降反升」。

部分網友認為「低通膨是好事」，留言指出「還不降息？」、「通縮來了，股市大利多」、「物價低股價漲，準備降息了吧」，甚至有人笑稱「謝謝政府用心治國，人民安居樂業」。也有投資人從市場角度分析，「若CPI持續走低，台美同步降息將帶來新一波資金行情」。

但更多留言直批數據不可信，「這數據我不信」、「活在平行時空」、「台灣賣的比日本貴這叫1.25%？」、「物價越來越高，一個便當漲成這樣」。還有人酸「政府的CPI不含便當跟早餐店」、「抓不到虧錢的台電，只會漲人民電價」，甚至諷刺「台灣版數據自助餐」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。