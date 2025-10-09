台股這一波「魚尾」到底多大根？網笑：會一路游到三萬點

美股續強、台指夜盤再創高，台股多頭氣勢逼人。一名網友在PTT以「這次魚尾會有多大根？」為題發文，坦言自己前陣子減碼卻又FOMO回場，如今三天漲10%讓他又驚又喜，也好奇這波行情「魚尾」到底能撐多久。

原PO指出，自己上月陸續減碼，但眼看行情持續噴出，忍不住又重新加倉。沒想到美股繼續狂歡、台股早盤準備衝上26,000點，讓他驚呼「這次魚尾到底有多大根」。他更戲稱，中產上班族可能月底就要約看車、年底準備看房，反映市場投資情緒的高漲。

不少網友以輕鬆語氣回應，認為行情遠未結束，「三萬米長的魚尾」、「至少三萬，現在還很甜」、「降息循環護體，不會崩」、「魚頭剛過而已」。也有人笑稱「這不是魚尾，是魚卵」、「月底三萬年底四萬」，甚至貼出梗圖表示「賺到2027年」，顯示多頭信心滿滿。

也有網友冷靜提醒「大家都在猜高點」、「知道就不會在這裡問」，甚至吐槽「閒聊廢文」。有人建議「永遠保留一點大盤，如果賠錢也是大家一起賠，賺錢不會缺席」，也有留言指出「新手不要被帶壞，不要看財經節目，牠們靠販賣恐懼維生」，呼籲理性看待市場波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。