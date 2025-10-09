快訊

旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪

人質獲釋、以軍後撤！川普宣布以色列與哈瑪斯批准和平計畫第一階段

聽新聞
0:00 / 0:00

台股這一波「魚尾」到底多大根？網笑：會一路游到三萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網友熱議「魚尾行情」，有人笑稱台股這隻「白帶魚」可能一路游到三萬點。中央社
PTT網友熱議「魚尾行情」，有人笑稱台股這隻「白帶魚」可能一路游到三萬點。中央社

美股續強、台指夜盤再創高，台股多頭氣勢逼人。一名網友在PTT以「這次魚尾會有多大根？」為題發文，坦言自己前陣子減碼卻又FOMO回場，如今三天漲10%讓他又驚又喜，也好奇這波行情「魚尾」到底能撐多久。

原PO指出，自己上月陸續減碼，但眼看行情持續噴出，忍不住又重新加倉。沒想到美股繼續狂歡、台股早盤準備衝上26,000點，讓他驚呼「這次魚尾到底有多大根」。他更戲稱，中產上班族可能月底就要約看車、年底準備看房，反映市場投資情緒的高漲。

不少網友以輕鬆語氣回應，認為行情遠未結束，「三萬米長的魚尾」、「至少三萬，現在還很甜」、「降息循環護體，不會崩」、「魚頭剛過而已」。也有人笑稱「這不是魚尾，是魚卵」、「月底三萬年底四萬」，甚至貼出梗圖表示「賺到2027年」，顯示多頭信心滿滿。

也有網友冷靜提醒「大家都在猜高點」、「知道就不會在這裡問」，甚至吐槽「閒聊廢文」。有人建議「永遠保留一點大盤，如果賠錢也是大家一起賠，賺錢不會缺席」，也有留言指出「新手不要被帶壞，不要看財經節目，牠們靠販賣恐懼維生」，呼籲理性看待市場波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 美股 大盤 FOMO

延伸閱讀

台股是否健康？他看不懂「高點在哪裡」 網勸：直接買台積電

媽抱怨00919績效不好羨慕他人的0050！倆男傻眼：無任何風險的定存最好

2008年開始只買0050因為只求「睡得著」！施昇輝曝光會賣出0050的原因

30歲才存0050、006208...退休前能存千萬？達人試算100萬本金：47歲就有望

相關新聞

台股這一波「魚尾」到底多大根？網笑：會一路游到三萬點

美股續強、台指夜盤再創高，台股多頭氣勢逼人。一名網友在PTT以「這次魚尾會有多大根？」為題發文，坦言自己前陣子減碼卻又FOMO回場，如今三天漲10%讓他又驚又喜，也好奇這波行情「魚尾」到底能撐多久。

玩股票不會失智？他曝78歲阿公「長期做多月賺30萬」：跟單真的靈

Dcard有網友分享家中長輩投資近況，指78歲阿公退休後每日9點至13點半盯盤、僅做多不當沖，上月自稱獲利30萬元、阿嬤亦賺15萬元，並常報「明牌」。原PO直指「愛玩股票的人比較不會失智」引起熱議，留言焦點集中在長輩投資是否有助於持續學習與專注、是否屬於多頭紅利，以及「明牌」跟單與風險意識。

台股是否健康？他看不懂「高點在哪裡」 網勸：直接買台積電

台股近年氣勢高昂頻頻創高。一名網友在Dcard發文指出，從台股14,000點以來就有人不斷喊「歷史高點」，甚至有股市達人提醒投資人不要再進場，但如今指數持續創新，他仍搞不清楚「高點」究竟在哪裡，因此好奇台股是否健康，引來眾多留言討論。

股市漲不停靠印鈔？網友熱議「通膨效應」：現金就是垃圾

有網友在PTT Stock板發文提問，回顧自己從台股指數12,000點入市至今，指數已翻倍以上，他好奇「是不是因為一直印鈔，股市才會一直漲？」該問題引發熱烈討論，網友普遍認為貨幣寬鬆與通膨確實推升資產價格，但也有人指出企業獲利、產業發展與政策護盤同樣是重要因素，討論從總經環境延伸至股市結構，意見多元。

被爆毛利僅14％！黃仁勳親上火線：甲骨文AI雲「長線很賺錢」

AI熱潮再掀波瀾。近日市場盛傳甲骨文靠租輝達GPU的雲端業務毛利僅14%，投資人質疑「AI根本賺不到錢」，股價重挫。對此，輝達執行長黃仁勳親自出面回應，強調「新技術初期獲利低是常態，最終會從整個生命週

台積電飆1440元天價！股怪教授喊「可用之兵還很多」反被酸爆

中秋連假過後，台股再創新猷。台積電（2330）股價7日大漲40元至1440元，市值突破37兆元大關，帶動大盤勁揚537點，收在27298點，改寫歷史新高。消息引發PTT網友熱議，有人對「股怪教授」謝晨彥提出的「可用之兵」說法感到疑惑，認為他名號古怪，更多網友則聚焦於台積電是否仍具續航力，以及台股後續輪動空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。