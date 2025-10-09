台股是否健康？他看不懂「高點在哪裡」 網勸：直接買台積電

台股近年氣勢高昂頻頻創高。一名網友在Dcard發文指出，從台股14,000點以來就有人不斷喊「歷史高點」，甚至有股市達人提醒投資人不要再進場，但如今指數持續創新，他仍搞不清楚「高點」究竟在哪裡，因此好奇台股是否健康，引來眾多留言討論。

原PO回顧去年市場氛圍，許多看空言論與警示至今未驗證，反倒是指數持續走揚。他直言：「誰能知道歷史高點在哪個價位？」並懇求網友給予解答。此問題點出散戶普遍的疑慮：在不斷創高的行情中，究竟該視為健康的多頭趨勢，還是潛藏風險的訊號。

多數留言認為「健康與否」並無絕對答案，重點在於市場不斷變化，不需預設高點。有人提醒，當黃金與股市同創新高，歷史經驗已暗示後續可能修正，因此建議降低槓桿、留好退路；也有人直言「知道是拉積盤為什麼不買台積電？」點出指數仍由台積電主導。另有留言以投資心法回應，「當大家都在擔心時就是持續看好，當大家都在看好時才要注意」。

另有部分網友分享自身配置，表示分散投資才不會被單一市場情緒影響，舉例「資產分散在保險、黃金、債市、美股與台股」，即使連跌10年也能無感。亦有人持實務觀點，認為估值雖偏貴但仍有基本面支撐，「目前算是健康」。

不同意見則更直白，認為「那些唱衰言論只是自己沒持股」，甚至酸言「用眼睛看，沒有高點就是歷史新高」。也有人批評這類疑慮多半出自「文組廢物」，強調應學習經濟與會計才能建立自己的觀點。另有投資人指出近期量能與族群題材活絡，行情仍具延續性，提醒投資人專注口袋股與順勢操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。