玩股票不會失智？他曝78歲阿公「長期做多月賺30萬」：跟單真的靈

Dcard有網友分享家中長輩投資近況，指78歲阿公退休後每日9點至13點半盯盤、僅做多不當沖，上月自稱獲利30萬元、阿嬤亦賺15萬元，並常報「明牌」。原PO直指「愛玩股票的人比較不會失智」引起熱議，留言焦點集中在長輩投資是否有助於持續學習與專注、是否屬於多頭紅利，以及「明牌」跟單與風險意識。

原PO表示，阿公對熟悉個股代號、價格與消息如數家珍，記憶力與研究深度令其自嘆不如；過去曾嘗試跟單，績效「真的靈」。她進一步以「台灣還在、股票就會開盤」形容阿公的日常節奏，認為投資成了長輩退休後的規律生活與精神寄託。

多數回覆給出相似觀點，稱家中長輩投入股市多年、持續學習、做筆記並保持頭腦清楚；也有人分享長輩「電話下單到現在」、績效不輸年輕人。另有網友推崇長期持有龍頭股與大盤商品，認為「股票投資是一輩子的事業」，強調紀律與研究，並好奇長輩的選股流程、功課方法與操作心法。

不同聲音則提醒「多頭要不賺也難」，今年「射飛鏢都會賺」不具代表性；亦有人搬出「擦鞋童理論」示警情緒過熱。有網友直言身邊長輩曾重押股市、最終賠到賣房；也有人批評跟風投顧「賺少賠多」。部分留言建議「明牌勿外傳以免被狙擊」，並主張投資應以策略與邏輯為先，避免神話個人績效或忽視風險承擔能力與資金管理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。