玩股票不會失智？他曝78歲阿公「長期做多月賺30萬」：跟單真的靈

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的高齡爺爺喜歡買股。圖／聯合報系資料照片

Dcard有網友分享家中長輩投資近況，指78歲阿公退休後每日9點至13點半盯盤、僅做多不當沖，上月自稱獲利30萬元、阿嬤亦賺15萬元，並常報「明牌」。原PO直指「愛玩股票的人比較不會失智」引起熱議，留言焦點集中在長輩投資是否有助於持續學習與專注、是否屬於多頭紅利，以及「明牌」跟單與風險意識。

原PO表示，阿公對熟悉個股代號、價格與消息如數家珍，記憶力與研究深度令其自嘆不如；過去曾嘗試跟單，績效「真的靈」。她進一步以「台灣還在、股票就會開盤」形容阿公的日常節奏，認為投資成了長輩退休後的規律生活與精神寄託。

多數回覆給出相似觀點，稱家中長輩投入股市多年、持續學習、做筆記並保持頭腦清楚；也有人分享長輩「電話下單到現在」、績效不輸年輕人。另有網友推崇長期持有龍頭股與大盤商品，認為「股票投資是一輩子的事業」，強調紀律與研究，並好奇長輩的選股流程、功課方法與操作心法。

不同聲音則提醒「多頭要不賺也難」，今年「射飛鏢都會賺」不具代表性；亦有人搬出「擦鞋童理論」示警情緒過熱。有網友直言身邊長輩曾重押股市、最終賠到賣房；也有人批評跟風投顧「賺少賠多」。部分留言建議「明牌勿外傳以免被狙擊」，並主張投資應以策略與邏輯為先，避免神話個人績效或忽視風險承擔能力與資金管理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

長輩 Dcard 績效 風險 失智 台股

相關新聞

CPI創4年半新低…物價平穩漲電價影響不大？ 網酸「活在平行時空」

主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增1.25%，創下4年半新低，連續5個月低於2%。雖然10月起調漲電價，但官方強調影響不大。不過，這份「低通膨」報告卻在PTT引起炸鍋，許多網友直言「體感完全

台股這一波「魚尾」到底多大根？網笑：會一路游到三萬點

美股續強、台指夜盤再創高，台股多頭氣勢逼人。一名網友在PTT以「這次魚尾會有多大根？」為題發文，坦言自己前陣子減碼卻又FOMO回場，如今三天漲10%讓他又驚又喜，也好奇這波行情「魚尾」到底能撐多久。

玩股票不會失智？他曝78歲阿公「長期做多月賺30萬」：跟單真的靈

Dcard有網友分享家中長輩投資近況，指78歲阿公退休後每日9點至13點半盯盤、僅做多不當沖，上月自稱獲利30萬元、阿嬤亦賺15萬元，並常報「明牌」。原PO直指「愛玩股票的人比較不會失智」引起熱議，留言焦點集中在長輩投資是否有助於持續學習與專注、是否屬於多頭紅利，以及「明牌」跟單與風險意識。

台股是否健康？他看不懂「高點在哪裡」 網勸：直接買台積電

台股近年氣勢高昂頻頻創高。一名網友在Dcard發文指出，從台股14,000點以來就有人不斷喊「歷史高點」，甚至有股市達人提醒投資人不要再進場，但如今指數持續創新，他仍搞不清楚「高點」究竟在哪裡，因此好奇台股是否健康，引來眾多留言討論。

股市漲不停靠印鈔？網友熱議「通膨效應」：現金就是垃圾

有網友在PTT Stock板發文提問，回顧自己從台股指數12,000點入市至今，指數已翻倍以上，他好奇「是不是因為一直印鈔，股市才會一直漲？」該問題引發熱烈討論，網友普遍認為貨幣寬鬆與通膨確實推升資產價格，但也有人指出企業獲利、產業發展與政策護盤同樣是重要因素，討論從總經環境延伸至股市結構，意見多元。

被爆毛利僅14％！黃仁勳親上火線：甲骨文AI雲「長線很賺錢」

AI熱潮再掀波瀾。近日市場盛傳甲骨文靠租輝達GPU的雲端業務毛利僅14%，投資人質疑「AI根本賺不到錢」，股價重挫。對此，輝達執行長黃仁勳親自出面回應，強調「新技術初期獲利低是常態，最終會從整個生命週

