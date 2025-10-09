快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

大修正該買什麼？他想開兩倍槓桿 網勸首選「台積電、台股正2」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論投資選擇。路透
台股8日終場指數下跌148.27點、收27,063.68點。一名網友在PTT股板提問，考量最多僅使用兩倍槓桿，若市場出現20%以上大修正，應買進哪類資產；並自述4月布局NVDL至今約獲利200%。貼文引出大量回覆，討論焦點集中在「槓桿指數 vs. 個股龍頭」、「美元避險」與「能否真正在跌勢中進場」，嘲諷與勸戒並陳，顯示散戶對修正行情的進場紀律與風險承受度分歧明顯。

該網友列出選項含NVDL（NVDA 2X）、TSMX（TSM 2X）、QLD、USD、台股槓桿ETF（00631L/00675L）、FNGG等。原PO強調只做兩倍槓桿、尋求趨勢股或指數商品的進攻配置。推文後段他補充，曾在波動中資金縮水至「剩十幾萬」，反映高波動槓桿的資金管理壓力。

多數回應聚焦「逢大跌買強勢龍頭或槓桿大盤」。不少人直指台積電與台股正2為首選（「2330就好」「50正2唯一解」），美股則傾向TQQQ、SOXL或QLD；亦有人主張先持有QLD與USD，待族群明確再轉進；另有意見指「非常大的修正就買兩倍FANG」。整體共識是：若仍屬多頭修正，槓桿指數搭配龍頭股，更易把握反彈β與產業α。

不同聲音提醒，真遇到重挫多數人往往不敢買，關鍵在於「能不能抱住」與「是否判斷空多轉折」；有人直言「跌10%就該分段進」、「先賣原型、換部分槓桿」，也有人反對長天期美債與過度集中單一題材；另見風險控管建議：視跌幅分批靠攏、留意被錯殺優質股，以及美元部位作為現金等候資金。

延伸討論則穿插宏觀與戲謔：有人質疑「若Fed不QE怎麼辦」、有人看好USD回報，也有人喊買黃金、比特幣或電信與防禦股；反諷留言如「棺材、龍巖、生前契約」點出市場情緒極端時的人性考驗。綜合而言，社群多傾向「大修正時以槓桿指數＋龍頭半導體為主軸，輔以美元/現金機動」，但前提仍是紀律與風險承擔能力，否則「會問的，最後多半買不下手」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

槓桿 指數 台股 風險 半導體 台積電

