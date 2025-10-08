快訊

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

教育使命不是當保母 教保員爭「正名」心聲揭露

被爆毛利僅14％！黃仁勳親上火線：甲骨文AI雲「長線很賺錢」

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒爆甲骨文AI租輝達GPU僅14%毛利，股價一度重挫5%，黃仁勳親自出面反駁：新技術初期賺不到錢是常態，長期將有厚利。路透
外媒爆甲骨文AI租輝達GPU僅14%毛利，股價一度重挫5%，黃仁勳親自出面反駁：新技術初期賺不到錢是常態，長期將有厚利。路透

AI熱潮再掀波瀾。近日市場盛傳甲骨文靠租輝達GPU的雲端業務毛利僅14%，投資人質疑「AI根本賺不到錢」，股價重挫。對此，輝達執行長黃仁勳親自出面回應，強調「新技術初期獲利低是常態，最終會從整個生命週期賺到豐厚利潤」。

根據外媒《The Information》報導，甲骨文在8月底止的三個月內，租賃輝達GPU伺服器收入約9億美元，毛利僅14%，遠低於整體70%水準。消息曝光後，甲骨文股價盤中一度跌逾5%，收跌2.5%。

黃仁勳在CNBC節目上反駁：「甲骨文會表現得非常好。當新技術剛推出時，確實賺不到錢，但隨著生態完善，長期將非常有利可圖。」他指出，AI資料中心建置過程艱鉅，涉及土地、電力與冷卻成本，但市場需求強勁、長線成長可期。

甲骨文方面則持續強調AI運算需求旺盛，未來雲端基礎設施營收目標將從2025年的百億美元，擴增至2030年的1440億美元。

不少投資人對老黃信心滿滿，認為短期雲端利潤壓縮只是成長初期必經階段。留言如：「擔心個屁，初期建置成本高而已，未來賺大錢啦懂不懂啊」、「盤中跌7%收跌2%，這是讓你上車的懂不懂啊」、「其實他說的也對，長期放著才會看到成果」。部分網友更笑稱：「老黃出來講代表底部快到了，鏟子又要開挖了。」

也有一派網友不買帳，認為輝達急於澄清顯得「心虛」。留言包括：「急了」、「不然要說沒得賺嗎哈哈」、「毛利都在輝達啦」、「講空話而已」。還有人諷刺：「鏟子商賣夢最高境界，大家人手一把鏟子，卻沒人挖到金子。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

甲骨文 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

懂定期定額指數就贏過很多人！三明治先生：無倒閉風險…下跌反而是好買點

鬼故事…AI神話要破滅、甲骨文虧1億美元？狄驤：Dell已給出關鍵答案

00878達陣200張…前0.27％股東里程碑！存股哥：今年的我豐盛有餘

媽抱怨00919績效不好羨慕他人的0050！倆男傻眼：無任何風險的定存最好

相關新聞

被爆毛利僅14％！黃仁勳親上火線：甲骨文AI雲「長線很賺錢」

AI熱潮再掀波瀾。近日市場盛傳甲骨文靠租輝達GPU的雲端業務毛利僅14%，投資人質疑「AI根本賺不到錢」，股價重挫。對此，輝達執行長黃仁勳親自出面回應，強調「新技術初期獲利低是常態，最終會從整個生命週

股市漲不停靠印鈔？網友熱議「通膨效應」：現金就是垃圾

有網友在PTT Stock板發文提問，回顧自己從台股指數12,000點入市至今，指數已翻倍以上，他好奇「是不是因為一直印鈔，股市才會一直漲？」該問題引發熱烈討論，網友普遍認為貨幣寬鬆與通膨確實推升資產價格，但也有人指出企業獲利、產業發展與政策護盤同樣是重要因素，討論從總經環境延伸至股市結構，意見多元。

台積電飆1440元天價！股怪教授喊「可用之兵還很多」反被酸爆

中秋連假過後，台股再創新猷。台積電（2330）股價7日大漲40元至1440元，市值突破37兆元大關，帶動大盤勁揚537點，收在27298點，改寫歷史新高。消息引發PTT網友熱議，有人對「股怪教授」謝晨彥提出的「可用之兵」說法感到疑惑，認為他名號古怪，更多網友則聚焦於台積電是否仍具續航力，以及台股後續輪動空間。

鬼故事…AI神話要破滅、甲骨文虧1億美元？狄驤：Dell已給出關鍵答案

股市漲多容易看到鬼故事，這也是投資人可以把握的好機會 昨晚嚇壞市場的消息是甲骨文Oracle因租賃Nvidia Blackwell晶片虧損約1億美元，甚至連伺服器租賃業務毛利率都只有14%，遠低於傳

華邦電漲停創25年新高…年初至今報酬飆194％贏0050！夏綠蒂：是景氣循環股

＊原文發文時間為10月7日 這檔股票可以買嗎？ 我的建議是至少要自己先了解一下公司做什麼？為什麼想買？公司獲利如何等等。 不管你在哪邊聽到「可以買」「不可以買」，資金都是你自己的，盈虧都要自

力積電、所羅門還能留？網看跌幅卻開酸：不如定期定額ETF

有網友在股票社群分享自己的持股截圖，顯示手中持有力積電與所羅門皆處於虧損狀態，並發文詢問「力積電還能留嗎？」搭配哭臉符號表達焦慮心情。此舉引發其他網友熱烈討論，不少人直言跌幅僅2%至3%，不應因短期波動就失去信心，也有人提醒投資人應先釐清進場與退場的理由，避免盲目追高後再慌張求助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。