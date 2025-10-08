被爆毛利僅14％！黃仁勳親上火線：甲骨文AI雲「長線很賺錢」

AI熱潮再掀波瀾。近日市場盛傳甲骨文靠租輝達GPU的雲端業務毛利僅14%，投資人質疑「AI根本賺不到錢」，股價重挫。對此，輝達執行長黃仁勳親自出面回應，強調「新技術初期獲利低是常態，最終會從整個生命週期賺到豐厚利潤」。

根據外媒《The Information》報導，甲骨文在8月底止的三個月內，租賃輝達GPU伺服器收入約9億美元，毛利僅14%，遠低於整體70%水準。消息曝光後，甲骨文股價盤中一度跌逾5%，收跌2.5%。

黃仁勳在CNBC節目上反駁：「甲骨文會表現得非常好。當新技術剛推出時，確實賺不到錢，但隨著生態完善，長期將非常有利可圖。」他指出，AI資料中心建置過程艱鉅，涉及土地、電力與冷卻成本，但市場需求強勁、長線成長可期。

甲骨文方面則持續強調AI運算需求旺盛，未來雲端基礎設施營收目標將從2025年的百億美元，擴增至2030年的1440億美元。

不少投資人對老黃信心滿滿，認為短期雲端利潤壓縮只是成長初期必經階段。留言如：「擔心個屁，初期建置成本高而已，未來賺大錢啦懂不懂啊」、「盤中跌7%收跌2%，這是讓你上車的懂不懂啊」、「其實他說的也對，長期放著才會看到成果」。部分網友更笑稱：「老黃出來講代表底部快到了，鏟子又要開挖了。」

也有一派網友不買帳，認為輝達急於澄清顯得「心虛」。留言包括：「急了」、「不然要說沒得賺嗎哈哈」、「毛利都在輝達啦」、「講空話而已」。還有人諷刺：「鏟子商賣夢最高境界，大家人手一把鏟子，卻沒人挖到金子。」

