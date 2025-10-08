快訊

鬼故事…AI神話要破滅、甲骨文虧1億美元？狄驤：Dell已給出關鍵答案

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
甲骨文租賃Nvidia晶片虧損1億美元，市場一度恐慌AI神話破滅，但Dell上修財測、營收年增上看9%，證明AI需求仍強。記者余承翰／攝影
股市漲多容易看到鬼故事，這也是投資人可以把握的好機會

昨晚嚇壞市場的消息是甲骨文Oracle因租賃Nvidia Blackwell晶片虧損約1億美元，甚至連伺服器租賃業務毛利率都只有14%，遠低於傳統軟體業務的70%毛利率。

簡單來說就是，AI沒能成功變現，市場擔心AI神話破滅，甲骨文ORCL股價大跌7%，讓MU、WDC、TSM等AI概念股跟著下跌。

先別緊張，我們轉頭看看伺服器巨頭Dell的表現。

昨日Dell上調了未來四年的營收展望，預計營收年增長率將達7%~9%，遠高於前次預期3%~4%。每股收益年度增長率也從8%調升至15%，該消息也讓Dell在昨日上漲3%創波段新高。

Dell CEO Michael Dell表示：「客戶對AI，以及我們能提供大規模運算、儲存與網路解決方案的需求極為強烈。我們已成功地將這種需求轉化為公司成長動能與穩定現金流，並將其大部分回饋給股東。」

更重要的是，Dell提到為了部屬最新晶片所產生的成本，正不斷侵蝕利潤率，但隨著拓展更多大型企業客戶，Dell有望進一步提升相關業務的營利空間。

上述Dell的內容已經能解釋甲骨文目前的狀況，那就是新業務初期難以盈利，甚至出現虧損，都屬於正常現象，只要市場需求沒有改變，企業就有望改善低利潤窘境。

簡而言之，如果市場真的害怕AI神話破滅，照理來說是所有AI概念股都會受影響，但實際上僅有太久沒整理的漲多股受到衝擊，就是一般的漲多拉回，只是波動大了一點。

台股難免會被影響，但這反而是觀察強勢股拉回，以及資金輪動的好時機。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

