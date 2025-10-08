快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

聽新聞
0:00 / 0:00

華邦電漲停創25年新高…年初至今報酬飆194％贏0050！夏綠蒂：是景氣循環股

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
華邦電（2344）股價飆上25年新高，年初至今報酬率高達194%，短線火熱吸引目光。圖／本報資料照片
華邦電（2344）股價飆上25年新高，年初至今報酬率高達194%，短線火熱吸引目光。圖／本報資料照片

＊原文發文時間為10月7日

這檔股票可以買嗎？

我的建議是至少要自己先了解一下公司做什麼？為什麼想買？公司獲利如何等等。

不管你在哪邊聽到「可以買」「不可以買」，資金都是你自己的，盈虧都要自己負責。

華邦電（2344）來看，今天股價又漲停，創了25年的新高，籌碼面三大法人同步買超，短期來看就是線型跟籌碼都很漂亮。

目前記憶體產業景氣已回到上升週期，加上記憶體產業報價預估會上漲，所以整體氛圍很開心

但是要記得華邦電是景氣循環股，如果景氣反轉，股價崩的也很快。

那你說：投資短線就好

也是可以，就是你要每天盯盤，而這類股票漲跌波動也大，有可能今天你買明天大跌，心情可能容易受影響，也容易常常買賣手續費也不便宜。

因此可不可以買，以長短期來看答案就不一定一樣。

又或者想了想，不想盯盤，長期投資0050輕鬆又報酬率很讚，

*年初至今(10/7)的報酬率：

0050：27.19%
華邦電(2344) ：194.19%​

2003至今(10/7)的報酬率：

0050：448%
華邦電(2344) ：-27%

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

華邦電 0050元大台灣50 ETF

延伸閱讀

0056逆襲報酬破10％！股添樂曝「三大變身」關鍵…績效闖進高股息前段班

力積電、所羅門還能留？網看跌幅卻開酸：不如定期定額ETF

蓋牌市場、堅信黃董？專家：力積電（6770）轉型晶圓代工只是過程、不是快樂終點

2016年開始勸人買0050！七年後見證複利力量：可以更有錢但無法有更多時間

相關新聞

鬼故事…AI神話要破滅、甲骨文虧1億美元？狄驤：Dell已給出關鍵答案

股市漲多容易看到鬼故事，這也是投資人可以把握的好機會 昨晚嚇壞市場的消息是甲骨文Oracle因租賃Nvidia Blackwell晶片虧損約1億美元，甚至連伺服器租賃業務毛利率都只有14%，遠低於傳

華邦電漲停創25年新高…年初至今報酬飆194％贏0050！夏綠蒂：是景氣循環股

＊原文發文時間為10月7日 這檔股票可以買嗎？ 我的建議是至少要自己先了解一下公司做什麼？為什麼想買？公司獲利如何等等。 不管你在哪邊聽到「可以買」「不可以買」，資金都是你自己的，盈虧都要自

力積電、所羅門還能留？網看跌幅卻開酸：不如定期定額ETF

有網友在股票社群分享自己的持股截圖，顯示手中持有力積電與所羅門皆處於虧損狀態，並發文詢問「力積電還能留嗎？」搭配哭臉符號表達焦慮心情。此舉引發其他網友熱烈討論，不少人直言跌幅僅2%至3%，不應因短期波動就失去信心，也有人提醒投資人應先釐清進場與退場的理由，避免盲目追高後再慌張求助。

台積電1440元算貴嗎？網：3000以下都是天上掉下來的禮物

台積電（2330）股價再度創高，盤中一度站上1440元。隨著AI熱潮延燒，散戶間討論最熱的問題是：「現在1440元，還能買嗎？」一名網友在PTT發文，列出台積電長期成長假設與全球對比數據，直言「如果真

台積電（2330）創1440元歷史新高…專家喊目標價1700！網：年底就2000

台股在中秋連假後強勢開高，台積電（2330）今（7）日一度衝上1440元，創下歷史新高。受到AMD與OpenAI簽署晶片合作協議激勵，美股AI概念股領漲，台積電ADR同步上揚3.49%，帶動台股盤中勁

27200點台股輕鬆站上「現在就是多頭」！直雲：降息循環繼續做多

台股輕鬆站上27200點，現在就是多頭！ 因為我們休假時間美股和日股大漲，所以今天台股開盤後就站穩27200點，可說是非常地強勢，現在仍然沒有利空，所以不要自己停利，我們要繼續賺。 今天台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。