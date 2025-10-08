聽新聞
0:00 / 0:00
華邦電漲停創25年新高…年初至今報酬飆194％贏0050！夏綠蒂：是景氣循環股
＊原文發文時間為10月7日
這檔股票可以買嗎？
我的建議是至少要自己先了解一下公司做什麼？為什麼想買？公司獲利如何等等。
不管你在哪邊聽到「可以買」「不可以買」，資金都是你自己的，盈虧都要自己負責。
以華邦電（2344）來看，今天股價又漲停，創了25年的新高，籌碼面三大法人同步買超，短期來看就是線型跟籌碼都很漂亮。
目前記憶體產業景氣已回到上升週期，加上記憶體產業報價預估會上漲，所以整體氛圍很開心
但是要記得華邦電是景氣循環股，如果景氣反轉，股價崩的也很快。
那你說：投資短線就好
也是可以，就是你要每天盯盤，而這類股票漲跌波動也大，有可能今天你買明天大跌，心情可能容易受影響，也容易常常買賣手續費也不便宜。
因此可不可以買，以長短期來看答案就不一定一樣。
又或者想了想，不想盯盤，長期投資0050輕鬆又報酬率很讚，
*年初至今(10/7)的報酬率：
0050：27.19%
華邦電(2344) ：194.19%
2003至今(10/7)的報酬率：
0050：448%
華邦電(2344) ：-27%
◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言