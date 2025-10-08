ARM執行長批英特爾錯失時機！網肯定「追不上台積電」：短期地位難撼動

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電地位難以撼動。路透
ARM執行長哈斯近日在Podcast節目中直言，英特爾過去因兩大戰略失誤，導致在晶圓代工領域已難以追上台積電。相關言論被轉載至網上後，引發網友熱烈討論，不少人認為這些問題早已是市場共識，台積電憑藉技術領先與客戶信任，短期內地位難以撼動。

根據媒體報導，哈斯指出英特爾第一個錯誤是過度專注電腦CPU，錯失智慧手機黃金時期，推出的Atom晶片在效能與功耗表現不佳，連蘋果都未採用。第二個錯誤是延遲導入EUV技術，台積電2015年已投入，英特爾卻到2021年才跟進，導致其7奈米製程比台積電5奈米晚了近兩年。哈斯直言，即便美國政府提供補助，英特爾想追趕台積電仍相當困難。

一名網友Dcard轉貼新聞並在轉述中還提到哈斯對台積電的肯定，他認為台積電擁有全球最先進的晶圓廠，蘋果、輝達、AMD等重量級客戶皆選擇合作，凸顯其領先地位。他更觀察到文化差異，在台灣「在台積電工作」被視為光榮，而在美國卻仍有人將其視為藍領工作，顯示產業地位認知的落差。原PO直言「台積電這些年真的太強了」，認為護國神山難以被取代。

多數網友則呼應這一觀點，認為英特爾「追不上台積電」早已不是新聞，有人直言「這不是大家都知道的事嗎」、「我阿嬤都知道」，甚至嘲諷英特爾長年只會「擠牙膏」。也有網友指出「Intel技術還是有料的，但絕對不是半導體製造」，將其定位於設計優勢而非製程領域。

但也有部分網友提出補充，認為未來更值得關注的是日本Rapidus的崛起，或提醒「英特爾靠政府補助撐場面，根本不是市場驅動」。另有網友延伸至台灣產業結構，感嘆「台灣傳產快倒光了」，或半開玩笑說「台灣人的肝世界第一」，暗諷台積電的競爭優勢來自勞動強度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

