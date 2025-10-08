力積電、所羅門還能留？網看跌幅卻開酸：不如定期定額ETF

快訊

有網友在股票社群分享自己的持股截圖，顯示手中持有力積電與所羅門皆處於虧損狀態，並發文詢問「力積電還能留嗎？」搭配哭臉符號表達焦慮心情。此舉引發其他網友熱烈討論，不少人直言跌幅僅2%至3%，不應因短期波動就失去信心，也有人提醒投資人應先釐清進場與退場的理由，避免盲目追高後再慌張求助。

根據原PODcard貼出的圖表，他分別持有所羅門、台企銀及力積電，其中力積電平均成本27.2元，市價27.97元，帳面虧損約2680元，跌幅約3.19%。雖然虧損金額不算龐大，但原PO仍因股價表現不如預期而感到焦慮，並進一步向網友詢問是否應該續抱或及早出清。

多數網友認為原PO過於緊張，直言「才跌2～3%就沒信心，幹嘛買？」、「怕成這樣，建議你去買基金或定期定額ETF」。也有人指出「買賣前要先想清楚當初進場和退場的理由」，並提醒原PO若連這樣的小跌幅都無法承受，可能並不適合直接操作個股。部分留言則點出「力積電解套機會比所羅門高」，建議可以多觀察而非急著賣出。

另一部分留言則分享投資經驗，有人提到「買記憶體就是賭，漲得快也跌得兇，套牢就是幾年動彈不得」，甚至有人直言「黃董股票只適合當沖，不適合長期持有」。也有網友回憶過去「50幾元抱到現在」的案例，強調投資需有耐心與承擔風險的心理準備，否則難以獲利。

此外，討論中也出現延伸話題，有人拿AI概念股相比，直言「台灣很多機器人概念股只是題材炒作，真正的AI機器人實力還是在美股」。也有人半開玩笑說「問就是賣」、「怕就快出清」。部分網友則建議「定期定額買0050才是長期穩健的方式」，認為對新手來說，比起追逐個股題材，更適合透過大盤ETF分散風險。

