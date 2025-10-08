台積電飆1440元天價！股怪教授喊「可用之兵還很多」反被酸爆

中秋連假過後，台股再創新猷。台積電（2330）股價7日大漲40元至1440元，市值突破37兆元大關，帶動大盤勁揚537點，收在27298點，改寫歷史新高。消息引發PTT網友熱議，有人對「股怪教授」謝晨彥提出的「可用之兵」說法感到疑惑，認為他名號古怪，更多網友則聚焦於台積電是否仍具續航力，以及台股後續輪動空間。

根據媒體報導，謝晨彥指出，美股在AI題材持續推升下屢創新高，輝達供給不足，OpenAI更進一步與AMD合作，帶動費城半導體指數走強。台積電ADR同步上漲3.49%，進而推升台股突破2萬7千點。他並強調，目前台股僅不到4成成分股站上年線，代表仍有6成股票具備補漲空間，顯示後市資金輪動潛力充足。

原PO則直言「雖然不知道股怪教授是誰，但看起來真的古怪」，並點出即便大盤創高，仍有多數個股處於年線之下，這也是謝晨彥所謂「可用之兵」的來源。他進一步詢問網友是否認同這種看法，認為這關乎台股資金能否持續擴散。

不少網友延續原PO的思路，認為台積電獨強現象確實存在，「大家都持有GG（台積電），就變成比誰的GG多」、「1年賺1兆還在成長，說貴嗎？」也有人半開玩笑說「天天漲大家都不用上班了」。部分留言則認為AI需求確實支撐股價，但提醒台積電雖領軍創高，其他個股的補漲空間才是關鍵，呼應了「輪動行情」的概念。

然而，也有網友對「股怪教授」的身份和專業提出質疑，直言「他誰=.=」、「又什麼教授」，甚至有人嘲諷「太股怪了」、「這跟頂級叫獸誰比較強」。另有網友點出摩爾投顧的分析「不要太認真聽」，顯示對投顧喊話的信任度存疑。也有人直接挑戰其論點，質疑「這6成真的會補漲嗎？」對後市能否全面拉升保持保留態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。