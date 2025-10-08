股市漲不停靠印鈔？網友熱議「通膨效應」：現金就是垃圾

有網友在PTT Stock板發文提問，回顧自己從台股指數12,000點入市至今，指數已翻倍以上，他好奇「是不是因為一直印鈔，股市才會一直漲？」該問題引發熱烈討論，網友普遍認為貨幣寬鬆與通膨確實推升資產價格，但也有人指出企業獲利、產業發展與政策護盤同樣是重要因素，討論從總經環境延伸至股市結構，意見多元。

原PO提到，早年入市時長輩提醒「台股已經在高點，隨時會崩回去」，但多年來指數不僅未大幅回落，反而持續攀升，甚至突破倍數成長。他因此質疑股市是否存在「盡頭」，並將矛頭指向全球央行長期寬鬆與印鈔行為，認為若資金不斷流入市場，股市恐怕不會回頭。

對此，許多網友呼應原PO觀點，直言「錢越來越小，指數只能越來越高」、「股市就是鈔票數量，就這麼簡單」，也有人以「現金就是垃圾」形容資金貶值速度，認為在通膨環境下不投資反而坐等購買力縮水。一些網友指出，國安基金護盤、政府政策偏多，加上薪資與流動資金持續進場，長期大盤確實向上。

另一派網友則以企業本質與產業面分析，認為「企業有賺錢，淨值自然增加」、「科技產業發展與外資湧入才是推升主因」，並提醒不該簡化為單純「印鈔=漲股市」。也有專注ETF或指數投資的網友認為，政府勢必會維持市場穩定，因此「做多指數很難輸」，呼應了「長期投資0050就穩賺」的共識。

然而，也有網友提出不同意見與補充觀點。有人以日本90年代QE為例，指出「印鈔不代表股市必然上漲，還可能陷入流動性陷阱」；有人則提醒「股市漲跌本質仍取決於公司基本面與產業趨勢」，而非僅僅由貨幣政策決定。部分討論更延伸至地緣政治，直言「台股盡頭恐怕是台海戰爭」，顯示市場除了總經與資金面外，仍存在系統性風險。

整體來看，該討論展現投資人對「印鈔、通膨與股市」三者關係的高度關注。部分網友視其為推升資產價格的必然結果，另一些則強調產業與結構性因素，雙方論點交鋒激烈，也凸顯投資人面對長期資金寬鬆下的股市成長，既期待也伴隨不安。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。