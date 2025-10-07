台積電1440元算貴嗎？網：3000以下都是天上掉下來的禮物

台積電（2330）股價再度創高，盤中一度站上1440元。隨著AI熱潮延燒，散戶間討論最熱的問題是：「現在1440元，還能買嗎？」一名網友在PTT發文，列出台積電長期成長假設與全球對比數據，直言「如果真相信台積電每年成長20%，1440根本不貴」。

原PO分析，假設台積電每年維持20%的年複合成長率，今年EPS約60元、明年72元、後年86.4元，預估2028年就有機會突破百元，「屆時2000元股價根本可預見」。

他也舉例，美股AI七巨頭如微軟、博通、NVIDIA、AMD等本益比多在30至50倍，博通甚至接近百倍，相較之下台積電本益比僅約24倍，「根本還不貴」。

留言區立刻炸開，許多網友笑回「3000以下都是天上掉下來的禮物」、「不貴，趕快買」。也有人提醒「要看地緣風險是否減弱」、「外資才怕資金出不去，住台灣不怕」。

另一派則語帶反諷：「下一篇1500算貴嗎」、「問就是歐印」、「不然等1500？」也有人冷靜觀察，「能不能抱到2000，重點是你會不會被甩下車」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。