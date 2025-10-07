台積電（2330）創1440元歷史新高…專家喊目標價1700！網：年底就2000

台股在中秋連假後強勢開高，台積電（2330）今（7）日一度衝上1440元，創下歷史新高。受到AMD與OpenAI簽署晶片合作協議激勵，美股AI概念股領漲，台積電ADR同步上揚3.49%，帶動台股盤中勁揚逾400點，一舉站上2萬7千點大關。

瑞源投顧分析師魏明裕指出，AI與高效能運算（HPC）需求持續爆發，AI伺服器出貨進入高峰，讓台積電成為台股的「一個人的武林」。他表示，短期成交量暴增至6千億元以上，雖然可能略顯過熱，但整體多頭格局未變。魏明裕看好台積電2025年長線目標價仍有望挑戰1700元。

他分析，7、8月台積電營收達6589億元，受惠旺季效應及新台幣貶值4.45%助攻，第三季營收上看兆元，獲利可望同步創新高。至於2奈米製程明年第一季可望量產，首年貢獻率預估達高個位數，優於3奈米的6%。

原PO貼出新聞後直言：「台積電明年目標價1700，現在才1440還很便宜，肉還很多！」甚至戲稱：「信貸、融資、房貸、槓桿全下，明年財富自由。」留言區立刻引爆。

不少網友調侃「1700太保守，年底就2000了」、「上看2330」、「現在喊1700太慢，早該all in」，也有人提醒「出貨文無誤」、「這種漲法就是在出貨給你接」。

對於這波AI行情，樂觀派留言：「廣達、台積電輪流噴，年底再創高沒問題」、「抱緊AI趨勢就對了」。但也有冷靜派提醒：「成交量太大要小心回檔」、「散戶FOMO情緒爆棚，這就是風險訊號」。

有人感嘆，「900嫌貴、1000嫌高，現在1430還在猶豫」，也有人笑稱：「上一次被套是1200，這次要贖罪上車。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。