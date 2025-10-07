快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

台積電（2330）創1440元歷史新高…專家喊目標價1700！網：年底就2000

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電今盤中衝上1440元創新高，專家預估目標價可望上看1700元。PTT網友笑稱「年底2000不是夢」，也有人警告量能過熱恐有風險，AI多頭行情熱度持續升溫。中央社
台積電今盤中衝上1440元創新高，專家預估目標價可望上看1700元。PTT網友笑稱「年底2000不是夢」，也有人警告量能過熱恐有風險，AI多頭行情熱度持續升溫。中央社

台股在中秋連假後強勢開高，台積電（2330）今（7）日一度衝上1440元，創下歷史新高。受到AMD與OpenAI簽署晶片合作協議激勵，美股AI概念股領漲，台積電ADR同步上揚3.49%，帶動台股盤中勁揚逾400點，一舉站上2萬7千點大關。

瑞源投顧分析師魏明裕指出，AI與高效能運算（HPC）需求持續爆發，AI伺服器出貨進入高峰，讓台積電成為台股的「一個人的武林」。他表示，短期成交量暴增至6千億元以上，雖然可能略顯過熱，但整體多頭格局未變。魏明裕看好台積電2025年長線目標價仍有望挑戰1700元。

他分析，7、8月台積電營收達6589億元，受惠旺季效應及新台幣貶值4.45%助攻，第三季營收上看兆元，獲利可望同步創新高。至於2奈米製程明年第一季可望量產，首年貢獻率預估達高個位數，優於3奈米的6%。

原PO貼出新聞後直言：「台積電明年目標價1700，現在才1440還很便宜，肉還很多！」甚至戲稱：「信貸、融資、房貸、槓桿全下，明年財富自由。」留言區立刻引爆。

不少網友調侃「1700太保守，年底就2000了」、「上看2330」、「現在喊1700太慢，早該all in」，也有人提醒「出貨文無誤」、「這種漲法就是在出貨給你接」。

對於這波AI行情，樂觀派留言：「廣達、台積電輪流噴，年底再創高沒問題」、「抱緊AI趨勢就對了」。但也有冷靜派提醒：「成交量太大要小心回檔」、「散戶FOMO情緒爆棚，這就是風險訊號」。

有人感嘆，「900嫌貴、1000嫌高，現在1430還在猶豫」，也有人笑稱：「上一次被套是1200，這次要贖罪上車。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 成交量 台股 AI

延伸閱讀

從醫院上班到股市賠百萬！網勸「好好買0050就好」：瞎忙的只是在幫人墊背

罵歸罵！該進場還是得進場…小犬：6至7％才是00919真正合理殖利率

台達電（2308）朝千金股衝刺！專家：踩在電動車+AI浪頭、哪邊爆發都受惠

蓋牌市場、堅信黃董？專家：力積電（6770）轉型晶圓代工只是過程、不是快樂終點

相關新聞

台積電1440元算貴嗎？網：3000以下都是天上掉下來的禮物

台積電（2330）股價再度創高，盤中一度站上1440元。隨著AI熱潮延燒，散戶間討論最熱的問題是：「現在1440元，還能買嗎？」一名網友在PTT發文，列出台積電長期成長假設與全球對比數據，直言「如果真

台積電（2330）創1440元歷史新高…專家喊目標價1700！網：年底就2000

台股在中秋連假後強勢開高，台積電（2330）今（7）日一度衝上1440元，創下歷史新高。受到AMD與OpenAI簽署晶片合作協議激勵，美股AI概念股領漲，台積電ADR同步上揚3.49%，帶動台股盤中勁

27200點台股輕鬆站上「現在就是多頭」！直雲：降息循環繼續做多

台股輕鬆站上27200點，現在就是多頭！ 因為我們休假時間美股和日股大漲，所以今天台股開盤後就站穩27200點，可說是非常地強勢，現在仍然沒有利空，所以不要自己停利，我們要繼續賺。 今天台

美政府關門第6天…川普鬆口願談判！網：拜託永遠別開了股市噴爛

美國聯邦政府關門進入第6天，國會仍陷僵局。參議院6日再度否決延長撥款法案，導致政府暫時無法重啟。總統川普首度釋出善意，表示「願意與民主黨談判」，但堅持「要先讓政府開門」。這是川普第二任期上任後首度面臨

巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

美巴貿易再起波瀾！巴西總統魯拉日前與美國總統川普進行30分鐘通話，主動請求美方取消對巴西商品徵收的40%關稅，並希望解除對地方官員的限制措施。雙方氣氛「優於預期」，預計將於東協峰會或美國本土安排面談。

AMD暴漲後網急問：還有類似標的嗎？「Intel還來的急」

AMD近期股價暴衝，讓不少投資人後悔沒早買進。一名網友在PTT發文感嘆，自己當初看衰AMD「被NVIDIA甩了幾條街」，只買老大不買老二，如今暴漲行情讓他重新思考：「真的不要看不起老二。」他並請益市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。