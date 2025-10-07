27200點台股輕鬆站上「現在就是多頭」！直雲：降息循環繼續做多

台股輕鬆站上27200點，現在就是多頭！

因為我們休假時間美股和日股大漲，所以今天台股開盤後就站穩27200點，可說是非常地強勢，現在仍然沒有利空，所以不要自己停利，我們要繼續賺。

今天台股很多股票開高走低，我認為是因為上周五先偷漲，所以今天有稍微回跌我認為不用擔心，我仍然看好Q4會主打AI相關個股，所以我才會選全部都以AI股為主。

我看好的華邦電今天也強勢漲停板，其實就是降息有利於消費性電子，也就是記憶體的回歸，那當然原相也就是消費性電子，所以我不會因為原相今天跌就不說，我們原相仍然是賺錢的。

今天我們的AI股看起來是廣達最為強勢，我們就是買強不買弱，如果要加碼AI伺服器股票，我覺得廣達是首選。

目前仍然在降息循環繼續做多即可，我還是看好先由AI股啟動第四季行情喔！

