美政府關門第6天…川普鬆口願談判！網：拜託永遠別開了股市噴爛

美國聯邦政府關門進入第6天，國會仍陷僵局。參議院6日再度否決延長撥款法案，導致政府暫時無法重啟。總統川普首度釋出善意，表示「願意與民主黨談判」，但堅持「要先讓政府開門」。這是川普第二任期上任後首度面臨政府關門，上一次是在2018年底，當時停擺長達35天。

據報導，參議院6日晚間針對民主、共和兩黨版本的短期撥款案表決，雙雙未能跨過60票門檻，法案第五度卡關。白宮預算辦公室已要求各部門擬定裁員計畫，數千名聯邦員工目前無薪上班，下一次發薪恐面臨延遲或減薪風險。

川普當天在白宮受訪時表示，正與民主黨就醫療議題展開協商，可能在「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中尋求共識。他暗示願意就補貼條款進行讓步，但民主黨堅持應延長年底到期的保費補貼，並撤銷削減醫療補助的措施。共和黨則反指民主黨「藉醫療名義，圖利非法移民」，金額高達1.5兆美元。

川普隨後在自家平台「Truth Social」發文強調，「我願意與民主黨合作，但前提是政府要先重啟。」他批評：「美國經濟強勁卻陷入政府關門的窘境，這不該發生。」並呼籲民主黨「今晚就該開門」。目前關門進入第6天，政治僵局仍未有突破跡象。

對於這次關門，PTT股板網友紛紛留言調侃：「青鳥沒飛出來？」「川普讓大家看到美國不需要政府」、「事實證明越關越噴」、「以前怕政府關門做不了事，現在是怕政府開門做得了事」、「沒政府股市還比較穩定」、「繼續關，越關股市越漲」。也有人酸道，「反正川普又不是第一次關門，才5天而已，連上次一半時間都還沒到。」

