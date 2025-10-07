快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國政府關門邁入第6天，參院再度否決撥款案。川普鬆口願談判，但堅持「先開門再協商」，PTT網友熱議「越關越噴」成新一波話題。中央社
美國聯邦政府關門進入第6天，國會仍陷僵局。參議院6日再度否決延長撥款法案，導致政府暫時無法重啟。總統川普首度釋出善意，表示「願意與民主黨談判」，但堅持「要先讓政府開門」。這是川普第二任期上任後首度面臨政府關門，上一次是在2018年底，當時停擺長達35天。

據報導，參議院6日晚間針對民主、共和兩黨版本的短期撥款案表決，雙雙未能跨過60票門檻，法案第五度卡關。白宮預算辦公室已要求各部門擬定裁員計畫，數千名聯邦員工目前無薪上班，下一次發薪恐面臨延遲或減薪風險。

川普當天在白宮受訪時表示，正與民主黨就醫療議題展開協商，可能在「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中尋求共識。他暗示願意就補貼條款進行讓步，但民主黨堅持應延長年底到期的保費補貼，並撤銷削減醫療補助的措施。共和黨則反指民主黨「藉醫療名義，圖利非法移民」，金額高達1.5兆美元。

川普隨後在自家平台「Truth Social」發文強調，「我願意與民主黨合作，但前提是政府要先重啟。」他批評：「美國經濟強勁卻陷入政府關門的窘境，這不該發生。」並呼籲民主黨「今晚就該開門」。目前關門進入第6天，政治僵局仍未有突破跡象。

對於這次關門，PTT股板網友紛紛留言調侃：「青鳥沒飛出來？」「川普讓大家看到美國不需要政府」、「事實證明越關越噴」、「以前怕政府關門做不了事，現在是怕政府開門做得了事」、「沒政府股市還比較穩定」、「繼續關，越關股市越漲」。也有人酸道，「反正川普又不是第一次關門，才5天而已，連上次一半時間都還沒到。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 美國 白宮

相關新聞

美政府關門第6天…川普鬆口願談判！網：拜託永遠別開了股市噴爛

美國聯邦政府關門進入第6天，國會仍陷僵局。參議院6日再度否決延長撥款法案，導致政府暫時無法重啟。總統川普首度釋出善意，表示「願意與民主黨談判」，但堅持「要先讓政府開門」。這是川普第二任期上任後首度面臨

巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

美巴貿易再起波瀾！巴西總統魯拉日前與美國總統川普進行30分鐘通話，主動請求美方取消對巴西商品徵收的40%關稅，並希望解除對地方官員的限制措施。雙方氣氛「優於預期」，預計將於東協峰會或美國本土安排面談。

AMD暴漲後網急問：還有類似標的嗎？「Intel還來的急」

AMD近期股價暴衝，讓不少投資人後悔沒早買進。一名網友在PTT發文感嘆，自己當初看衰AMD「被NVIDIA甩了幾條街」，只買老大不買老二，如今暴漲行情讓他重新思考：「真的不要看不起老二。」他並請益市場

台股上2萬7千點？今年績效多少算合格…網：比0050高才算贏

今日台股很有機會一舉攻上2萬7千點，美股同步噴出，讓投資人連烤肉都變成「報酬率競技場」。一名網友在PTT發文，坦言看親友在中秋聚會上秀庫存、聊美股，他邊吃肉邊懷疑：「今年這樣的行情，績效要多少才算好？

AMD盤前暴漲35%！OpenAI入股1成…台積電ADR也跟漲

AI產業再爆震撼彈。OpenAI宣布取得AMD約10%股權，並將導入高達6GW的Instinct GPU，消息一出讓AMD盤前暴漲超過35%，台積電ADR同步上漲逾2%。市場驚呼「AI永動機啟動」，P

台股高點在哪何時要「居高思危」？網：3萬2是合理範圍

台股持續創高，不少理財YouTuber開始提醒「居高思危」。但有網友受不了，每天聽各種分析卻沒人敢報高點，「到底要居高思危到幾點？」引發PTT股板熱烈回應，網友幽默留言連發，從早上九點到凌晨三點都有人

