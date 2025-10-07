快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西總統魯拉致電川普請求取消40%關稅，雙方同意近期面談。PTT網友戰翻：有人喊「川普贏了」，也有人酸「這哪裡算低頭」。美聯社
巴西總統魯拉致電川普請求取消40%關稅，雙方同意近期面談。PTT網友戰翻：有人喊「川普贏了」，也有人酸「這哪裡算低頭」。美聯社

美巴貿易再起波瀾！巴西總統魯拉日前與美國總統川普進行30分鐘通話，主動請求美方取消對巴西商品徵收的40%關稅，並希望解除對地方官員的限制措施。雙方氣氛「優於預期」，預計將於東協峰會或美國本土安排面談。此舉被部分媒體形容為「巴西低頭」，引發網友熱議。

根據巴西政府聲明，魯拉除邀請川普於馬來西亞東協峰會會面，也表態願意親赴美國訪問。川普隨後在社群媒體發文表示雙方「談話非常好」，並透露主要討論經貿合作。巴西財政部長形容此次通話「正面」，副總統則稱談判氣氛「優於預期」。市場觀察認為，巴西此舉是為爭取關稅減免、緩解出口壓力，也顯示川普重回白宮後的國際談判優勢。

多數網友認為這次對話代表川普在外交場上的再度勝利，留言指出「川普贏了」、「巴西終究還是要求饒的」、「提出取消關稅的請求不叫低頭不然叫高頭嗎」。也有人戲稱「巴西：川哥放俺一條生路吧」、「美國爸爸不需要再生能源」。有網友更直言：「有像樣的工業實力和軍隊相當重要。」

也有不少人批評標題誇張，認為「巴西提出取消關稅不等於低頭」，留言酸道「爛標題還一堆人自嗨」、「這低頭在哪？」。有人提醒，巴美貿易關係相互依存，美國也仰賴南美進口農產品，「就現實的考量，美國也有需要巴西的地方」。也有網友酸：「這標題放在股板，是想炒黃豆嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

巴西 美國 川普 關稅

延伸閱讀

00919表現差、一直貼息、配息下降！Ffaarr：只要有好好追蹤指數績效差不是經理人責任

高股息ETF是垃圾？小師傅：報酬輸了但生活贏了

AMD暴漲後網急問：還有類似標的嗎？「Intel還來的急」

台積電衝1435元新高！AI晶片需求爆發 台股ETF「含積量」成績效關鍵

相關新聞

巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

美巴貿易再起波瀾！巴西總統魯拉日前與美國總統川普進行30分鐘通話，主動請求美方取消對巴西商品徵收的40%關稅，並希望解除對地方官員的限制措施。雙方氣氛「優於預期」，預計將於東協峰會或美國本土安排面談。

AMD暴漲後網急問：還有類似標的嗎？「Intel還來的急」

AMD近期股價暴衝，讓不少投資人後悔沒早買進。一名網友在PTT發文感嘆，自己當初看衰AMD「被NVIDIA甩了幾條街」，只買老大不買老二，如今暴漲行情讓他重新思考：「真的不要看不起老二。」他並請益市場

台股上2萬7千點？今年績效多少算合格…網：比0050高才算贏

今日台股很有機會一舉攻上2萬7千點，美股同步噴出，讓投資人連烤肉都變成「報酬率競技場」。一名網友在PTT發文，坦言看親友在中秋聚會上秀庫存、聊美股，他邊吃肉邊懷疑：「今年這樣的行情，績效要多少才算好？

AMD盤前暴漲35%！OpenAI入股1成…台積電ADR也跟漲

AI產業再爆震撼彈。OpenAI宣布取得AMD約10%股權，並將導入高達6GW的Instinct GPU，消息一出讓AMD盤前暴漲超過35%，台積電ADR同步上漲逾2%。市場驚呼「AI永動機啟動」，P

台股高點在哪何時要「居高思危」？網：3萬2是合理範圍

台股持續創高，不少理財YouTuber開始提醒「居高思危」。但有網友受不了，每天聽各種分析卻沒人敢報高點，「到底要居高思危到幾點？」引發PTT股板熱烈回應，網友幽默留言連發，從早上九點到凌晨三點都有人

股市賺到捨不得減碼！他問「現在誰還全倉在車上」網：四月all in至今

股市一片欣欣向榮，不少投資人心癢難耐。近期一名網友在PTT股板發文好奇，「現在到底有多少人全倉在車上？」貼文一出瞬間掀起熱議，從歐印派、謹慎派到槓桿派，各種投資心法一次大亂鬥。 原PO表示，上週才解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。