巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

美巴貿易再起波瀾！巴西總統魯拉日前與美國總統川普進行30分鐘通話，主動請求美方取消對巴西商品徵收的40%關稅，並希望解除對地方官員的限制措施。雙方氣氛「優於預期」，預計將於東協峰會或美國本土安排面談。此舉被部分媒體形容為「巴西低頭」，引發網友熱議。

根據巴西政府聲明，魯拉除邀請川普於馬來西亞東協峰會會面，也表態願意親赴美國訪問。川普隨後在社群媒體發文表示雙方「談話非常好」，並透露主要討論經貿合作。巴西財政部長形容此次通話「正面」，副總統則稱談判氣氛「優於預期」。市場觀察認為，巴西此舉是為爭取關稅減免、緩解出口壓力，也顯示川普重回白宮後的國際談判優勢。

多數網友認為這次對話代表川普在外交場上的再度勝利，留言指出「川普贏了」、「巴西終究還是要求饒的」、「提出取消關稅的請求不叫低頭不然叫高頭嗎」。也有人戲稱「巴西：川哥放俺一條生路吧」、「美國爸爸不需要再生能源」。有網友更直言：「有像樣的工業實力和軍隊相當重要。」

也有不少人批評標題誇張，認為「巴西提出取消關稅不等於低頭」，留言酸道「爛標題還一堆人自嗨」、「這低頭在哪？」。有人提醒，巴美貿易關係相互依存，美國也仰賴南美進口農產品，「就現實的考量，美國也有需要巴西的地方」。也有網友酸：「這標題放在股板，是想炒黃豆嗎？」

