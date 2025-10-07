AMD暴漲後網急問：還有類似標的嗎？「Intel還來的急」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
AMD暴漲引爆投資焦慮，網友熱議「還有哪檔老二股能翻身？」有人喊Intel、有人推SMCI，也有人勸「直接包牌ETF最實在」。中央社
AMD近期股價暴衝，讓不少投資人後悔沒早買進。一名網友在PTT發文感嘆，自己當初看衰AMD「被NVIDIA甩了幾條街」，只買老大不買老二，如今暴漲行情讓他重新思考：「真的不要看不起老二。」他並請益市場上是否還有像AMD、NVIDIA這樣的「雙寡頭」型標的。

原PO指出，這次AMD暴漲讓他反思投資策略，也問到目前進場是否已經追高。他提到想到三星與Intel，但覺得還沒達到真正雙寡頭的結構，因此想聽聽其他投資人的看法。這篇發文引起熱烈回應，不少網友開始舉例不同產業中的「二哥潛力股」。

多數人認為市場仍有「老二翻身」機會，留言指出：「Intel還來得及」、「INTC政府撐腰，月K低檔往上肉多」、「SMCI、MU都有潛力」、「AMD漲TSM也漲，台積怎麼輸」。也有網友推薦更穩健的策略：「直接買SMH費半ETF包牌吧」、「TSM、NV、AMD都有，少煩惱一點」。

也有不少人吐槽：「慢了我們就不要了.jpg」、「反思出這種結果我只能說超級可悲」、「暴漲了才問能不能進場」。有人提醒原PO，「你買了就會跌、不買就會漲」、「市場全面樂觀時正是風險高點」。另有網友冷笑：「問這題不如問哪一檔還會漲」、「這不像是研究很久的人會問的問題」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF AMD Intel NVIDIA 2330台積電

