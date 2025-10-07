台股上2萬7千點？今年績效多少算合格…網：比0050高才算贏

今日台股很有機會一舉攻上2萬7千點，美股同步噴出，讓投資人連烤肉都變成「報酬率競技場」。一名網友在PTT發文，坦言看親友在中秋聚會上秀庫存、聊美股，他邊吃肉邊懷疑：「今年這樣的行情，績效要多少才算好？」此文掀起投資人比拼報酬率的大混戰。

原PO指出，美股Q3大豐收後自己減碼，卻因市場持續上漲而產生FOMO情緒，擔心過年時沒話題可聊。許多網友回應指出，今年台股與美股同步強勢，「台指劍指27000、標普漲約15%」，若能超越這些基準就屬表現亮眼。不少人提到「比0050高才算贏」、「輸大盤都是瞎忙」，甚至有人自嘲「只剩我賠錢」。

多數網友認為，只要「績效贏過大盤」就是及格。有留言指出，YTD若超過15%就算合格，「0050今年漲25%，25%以上可開課」，也有留言說「美股低標50%，標普今年15%，能超過就贏」。部分人強調穩健心態，「有正報酬就好」、「總資產報酬20%已經神人」。

也有不少網友嘲諷吹牛氣氛濃，「今年300%以下都不及格」、「四月虧爛還在回血」、「我只賺2%，你算我合格嗎」。部分人指出匯率影響績效，「美元貶10%，標普15%變5%可憐啊」。另有苦主表示「買美債賠五百萬」、「做空被軋爆」，也有人坦言「四月被嚇跑到現在還空手」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。