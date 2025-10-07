AMD盤前暴漲35%！OpenAI入股1成…台積電ADR也跟漲

AI產業再爆震撼彈。OpenAI宣布取得AMD約10%股權，並將導入高達6GW的Instinct GPU，消息一出讓AMD盤前暴漲超過35%，台積電ADR同步上漲逾2%。市場驚呼「AI永動機啟動」，PTT網友更笑稱這根本是「左腳踩右腳的環狀炒股」。

據報導，OpenAI與AMD達成長期合作協議，將分階段部署GPU算力至6GW規模，AMD也提供最多1.6億股認股權證，依進度逐步解鎖。若OpenAI全數行使，將持有AMD約一成股權。

OpenAI執行長Sam Altman表示，AMD的晶片實力將「加速AI技術普及」，而AMD執行長蘇姿丰則形容這是「推動全球AI基礎建設的雙贏局面」。消息曝光後，美股期指上揚、台積電ADR同步受惠。

不少網友看到AMD股價噴出，紛紛直呼「還好沒賣，我就知道會噴」、「AMD教重返榮耀」、「蘇媽飛高高，感恩蘇媽」、「AI國家隊ONN聯盟成形，三萬點不遠了」。也有網友搞笑總結：「OpenAI拿輝達的錢去買AMD，結果台積電漲停，AI真的是人體蜈蚣式炒股。」

但也有網友懷疑這波漲勢太誇張「這可以這樣搞的哦？」、「不能營利的公司變成上市公司大股東，真會玩」、「漲之前當垃圾看，漲之後就喊神股，股版一堆反指標」、「這種互投模式哪天一斷鏈，AI泡沫會炸給你看」。部分網友也為自己「賣飛」哀號，「153就出光了」、「18.6賣光QQ」、「我是真的賣光了...」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。