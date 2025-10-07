AMD盤前暴漲35%！OpenAI入股1成…台積電ADR也跟漲

聯合新聞網／ 綜合報導
OpenAI入股AMD引爆AI狂潮，AMD盤前暴漲35%、台積電ADR漲逾2%，PTT笑稱「AI永動機啟動、蘇媽飛高高」。路透
OpenAI入股AMD引爆AI狂潮，AMD盤前暴漲35%、台積電ADR漲逾2%，PTT笑稱「AI永動機啟動、蘇媽飛高高」。路透

AI產業再爆震撼彈。OpenAI宣布取得AMD約10%股權，並將導入高達6GW的Instinct GPU，消息一出讓AMD盤前暴漲超過35%，台積電ADR同步上漲逾2%。市場驚呼「AI永動機啟動」，PTT網友更笑稱這根本是「左腳踩右腳的環狀炒股」。

據報導，OpenAI與AMD達成長期合作協議，將分階段部署GPU算力至6GW規模，AMD也提供最多1.6億股認股權證，依進度逐步解鎖。若OpenAI全數行使，將持有AMD約一成股權。

OpenAI執行長Sam Altman表示，AMD的晶片實力將「加速AI技術普及」，而AMD執行長蘇姿丰則形容這是「推動全球AI基礎建設的雙贏局面」。消息曝光後，美股期指上揚、台積電ADR同步受惠。

不少網友看到AMD股價噴出，紛紛直呼「還好沒賣，我就知道會噴」、「AMD教重返榮耀」、「蘇媽飛高高，感恩蘇媽」、「AI國家隊ONN聯盟成形，三萬點不遠了」。也有網友搞笑總結：「OpenAI拿輝達的錢去買AMD，結果台積電漲停，AI真的是人體蜈蚣式炒股。」

但也有網友懷疑這波漲勢太誇張「這可以這樣搞的哦？」、「不能營利的公司變成上市公司大股東，真會玩」、「漲之前當垃圾看，漲之後就喊神股，股版一堆反指標」、「這種互投模式哪天一斷鏈，AI泡沫會炸給你看」。部分網友也為自己「賣飛」哀號，「153就出光了」、「18.6賣光QQ」、「我是真的賣光了...」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AMD 2330台積電 AI

延伸閱讀

從醫院上班到股市賠百萬！網勸「好好買0050就好」：瞎忙的只是在幫人墊背

股市賺到捨不得減碼！他問「現在誰還全倉在車上」網：四月all in至今

台股漲到不尋常…該「該見好就收」留0050跟0056就好？網：不會重演當年泡沫

台股高點在哪何時要「居高思危」？網：3萬2是合理範圍

相關新聞

台股高點在哪何時要「居高思危」？網：3萬2是合理範圍

台股持續創高，不少理財YouTuber開始提醒「居高思危」。但有網友受不了，每天聽各種分析卻沒人敢報高點，「到底要居高思危到幾點？」引發PTT股板熱烈回應，網友幽默留言連發，從早上九點到凌晨三點都有人

股市賺到捨不得減碼！他問「現在誰還全倉在車上」網：四月all in至今

股市一片欣欣向榮，不少投資人心癢難耐。近期一名網友在PTT股板發文好奇，「現在到底有多少人全倉在車上？」貼文一出瞬間掀起熱議，從歐印派、謹慎派到槓桿派，各種投資心法一次大亂鬥。 原PO表示，上週才解

從醫院上班到股市賠百萬！網勸「好好買0050就好」：瞎忙的只是在幫人墊背

一名網友在PTT股板分享五年股市心路歷程，從學生時期踏入投資，到期貨爆倉、貸款百萬翻身未果，最終賠光本金。原PO坦言，這些年自己活在短線與槓桿世界裡，心態被市場擊潰，甚至影響生活。長文曝光後，引來上千

AMD盤前暴漲35%！OpenAI入股1成…台積電ADR也跟漲

AI產業再爆震撼彈。OpenAI宣布取得AMD約10%股權，並將導入高達6GW的Instinct GPU，消息一出讓AMD盤前暴漲超過35%，台積電ADR同步上漲逾2%。市場驚呼「AI永動機啟動」，P

鴻海（2317）9月營收創歷史新高！網看好AI加持：沒300說不過去

鴻海（2317）9月營收出爐，單月達8370億元、年增14.19%、月增約38%，創下歷史新高。累計今年前九月營收已達5兆4969億元，年增超過16%。亮眼數字一出，PTT瞬間炸鍋，網友又再掀起「29

台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

有網友在PTT股板發文好奇，美股企業動輒拆股分割提升流動性，為何台積電始終維持高價不動？他認為若台積電1拆10，每股約140元、一張14萬，不僅投資門檻更親民，也有助於盤中交易與本益比評價提升。貼文一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。