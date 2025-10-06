台股高點在哪何時要「居高思危」？網：3萬2是合理範圍

台股持續創高，不少理財YouTuber開始提醒「居高思危」。但有網友受不了，每天聽各種分析卻沒人敢報高點，「到底要居高思危到幾點？」引發PTT股板熱烈回應，網友幽默留言連發，從早上九點到凌晨三點都有人報名。

原PO表示，自己固定會收看兩位分析總經的YouTuber，內容總是「從戰爭、中國、美國政府關門講到估值過高」，最後結論永遠是「要居高思危」。他抱怨：「講一堆數據都不敢下結論，結果隔天美股台股又暴漲，好幾次了！」更酸說若分析有用，至少應該大膽喊出「美股48000、台股30000」之類的明確預估，「否則聽君一席話，如聽一席話」。

最後他自嘲：「我就是聽他們節目幾天前就居高思危賣掉的人。法克的！」

不少人笑中帶淚表示感同身受「手上沒籌碼你就輸了 you have no cards」、「哲哲說漲到28000才要居高思危」、「皓哥節目分析一堆總經其實都跟他投資邏輯沒關係」、「悲觀者有故事，樂觀者數鈔票」。也有人認為長期投資才是正道，「大盤永遠只會更高，沒槓桿就不用怕」。

也有網友替分析師說話，指出節目本就以觀念分享為主「老王只是分析情勢，沒說買或賣，自己決定自己負責」、「斬釘截鐵預測未來的才要懷疑吧」、「合乎邏輯中性推估，3萬2是合理範圍」。更有人搞笑接龍，「早上九點開始居高思危」、「下午一點半最標準」、「凌晨三點也要準備思危」，留言區成了大型笑場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。