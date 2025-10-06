股市賺到捨不得減碼！他問「現在誰還全倉在車上」網：四月all in至今

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「上周剛解完美金定存全加碼VOO、QQQ」，原PO感嘆黃金漲更兇，留言串掀起滿倉與減碼之爭。圖／本報資料照片
股市一片欣欣向榮，不少投資人心癢難耐。近期一名網友在PTT股板發文好奇，「現在到底有多少人全倉在車上？」貼文一出瞬間掀起熱議，從歐印派、謹慎派到槓桿派，各種投資心法一次大亂鬥。

原PO表示，上週才解完美元定存，立刻把資金全數加碼進VOO與QQQ，沒想到黃金漲幅竟超越VT，讓他忍不住懊惱。身邊的朋友有的趁指數創新高時減倉五成，有的仍觀望不敢動作。原PO疑惑，「這行情到底該加碼還是減碼？有多少人還是全倉？」

許多網友選擇一路抱緊處理，留言表示「我全倉，就算賣了也是全部再投入」、「從四月all in到現在，沒有躲過任何下跌也沒錯過上漲」、「只要不融資不質押，all in又如何」、「滿倉幹進去不是基本ㄇ」。他們認為只要資金配置正確、標的選得好，持續承擔風險才有報酬。

也有一派人態度保守，認為應留現金應對風險，留言如「始終留20%現金，坐等歐印仔跳樓新聞」、「要留點現金，活著最重要」、「80%倉位崩盤不會痛嗎？留20%能幹嘛」。不少人提到，滿倉看似勇敢，其實在波動劇烈時壓力驚人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

