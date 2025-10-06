從醫院上班到股市賠百萬！網勸「好好買0050就好」：瞎忙的只是在幫人墊背

一名網友在PTT股板分享五年股市心路歷程，從學生時期踏入投資，到期貨爆倉、貸款百萬翻身未果，最終賠光本金。原PO坦言，這些年自己活在短線與槓桿世界裡，心態被市場擊潰，甚至影響生活。長文曝光後，引來上千留言安慰與勸世，最多人回一句：「好好買0050就好」。

原PO表示，從大學買進彩晶賺到第一桶金後，便迷上股市刺激感，歷經航運、鋼鐵、權證、期貨到海外期貨，短短五年共虧損逾百萬。2024年甚至為翻本貸款百萬投入期貨，結果再度慘賠。如今僅剩一口日經空單仍在虧損，坦言「心情已經死了」。他提到，自己過去追逐短線、頻繁進出，如今才發現沒有長期持有的紀律，導致報酬不如預期。

不少網友給予鼓勵，提醒原PO「年輕就是本錢」、「這樣的痛越早越好」，留言包括「五年賠一百算便宜的學費，別再借錢玩了」、「你有本業收入，很快能賺回來」、「其實定期定額0050放著就好，報酬率比你忙五年還高」、「長抱指數ETF真的比天天衝來衝去實際多」。有人更勸：「這波大多頭買0050都賺，瞎忙的只是在幫人墊背。」

也有網友直言原PO根本不是在投資而是在賭博，留言酸味十足「不要騙自己是在投資嘛」、「期貨融資全都玩，典型賭徒行為」、「航海王變海底撈，醫療系也救不了」、「一堆人炒短線都是自找的，市場不是賭場」。另有人提醒「心態不改再多錢都會輸光」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。