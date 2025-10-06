鴻海（2317）9月營收創歷史新高！網看好AI加持：沒300說不過去

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海9月營收衝上8370億元創歷史新高，年增14%、月增近四成，PTT再掀「299公公」熱潮，網友喊噴、法人看AI伺服器續強，市場關注能否攻破300元大關。記者杜建重／攝影
鴻海（2317）9月營收出爐，單月達8370億元、年增14.19%、月增約38%，創下歷史新高。累計今年前九月營收已達5兆4969億元，年增超過16%。亮眼數字一出，PTT瞬間炸鍋，網友又再掀起「299公公」口號，討論焦點從AI伺服器出貨爆發、法說會預期兌現，到股價能否衝上300元。

根據公開資訊觀測站資料，鴻海9月營收較8月暴增約2300億元，法人研判主要來自AI伺服器與iPhone新機雙動能。網友整理4月至8月營收多落在5400億至6100億元區間，如今單月躍升至8千億以上，確實反映劉揚偉法說會中提及的「第三季AI業務年增170%」。市場關注第四季可望持續受惠蘋果加單與AI伺服器需求，全年營收上看8兆元。

多數網友興奮直呼「大爆噴」、「法說會沒騙人」，留言如「伺服器狂出貨=偶低天」、「外資早就算好了，準備噴300」、「鴻海沒300真的說不過去啦」、「今年EPS 3、3、4、4，全年15元不是夢」。也有人指出，與東元合作、AI基建訂單滿滿，「忙都忙不完」。

但也有理性派網友提醒「營收亮眼不代表獲利跟上」，留言包括「毛利低到靠北」、「利多出盡、已反應」、「台達電都20%起跳，鴻海才14%不算強」、「Q3好、Q4還得看iPhone補單強不強」。還有空手族酸回：「大家都喊噴代表差不多了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鴻海2317

