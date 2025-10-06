快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價高居千金行列，網友熱議「該不該拆股」成焦點，有人認為分割能提高流動性，也有人酸「菁英中心不收窮鬼」，反映台股制度改革與投資門檻之爭。(路透)
台積電股價高居千金行列，網友熱議「該不該拆股」成焦點，有人認為分割能提高流動性，也有人酸「菁英中心不收窮鬼」，反映台股制度改革與投資門檻之爭。(路透)

有網友在PTT股板發文好奇，美股企業動輒拆股分割提升流動性，為何台積電始終維持高價不動？他認為若台積電1拆10，每股約140元、一張14萬，不僅投資門檻更親民，也有助於盤中交易與本益比評價提升。貼文一出，引發兩派激辯，有人喊「分割後散戶湧入會亂」，也有人認為「該改的是制度不是股價」。

原PO指出，美股拆股早成常態，如蘋果、輝達都藉此提升流動性，台股卻仍「只會做雞肋的除權」。他質疑是否因ADR或法規太麻煩，導致企業不願分割。留言區瞬間熱烈，有人回應「股價太便宜沒必要割」、「分割了期貨不好操作」，也有網友提到「台股若改成一股交易、取消整張制度才實際」，批評現行以1000股為單位的制度「落後又麻煩」。

部分網友認為拆股確實能提升參與率、讓更多人買得起台積電，留言包括「NV拆完的確超多散戶入場啊」、「一拆十更方便流通，散戶信心也提高」、「改成一股交易或全零股化最實際」、「台股tick size太大，一檔5元真的很垃圾」。也有人主張「拆股讓價格更親民，也有助指數穩定，波動不再一次跳40點」。

但更多人反對拆股，認為台積電不缺流動性，反而維持高價能篩掉短線資金。留言酸味十足：「買不起是你的問題，不是台積電的問題」、「GG股東只要菁英，懂？」、「晶圓不需要髒污太多，拆了就髒」、「高股價籌碼乾淨多了」、「台積電是本尊，不需要靠分割炒作」。也有人點出關鍵：「台積電一拆就要停牌數日，行政成本高，美股不會這樣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台股 股票分割

延伸閱讀

0050突破60元…還在等大跌再買？清流君：做好配置ALL IN就對了

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

00919表現差、一直貼息、配息下降！Ffaarr：只要有好好追蹤指數績效差不是經理人責任

00878、00919擺脫績效不佳！維持年化10% 杉本：出現1價位買入有望達11%

相關新聞

鴻海（2317）9月營收創歷史新高！網看好AI加持：沒300說不過去

鴻海（2317）9月營收出爐，單月達8370億元、年增14.19%、月增約38%，創下歷史新高。累計今年前九月營收已達5兆4969億元，年增超過16%。亮眼數字一出，PTT瞬間炸鍋，網友又再掀起「29

台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

有網友在PTT股板發文好奇，美股企業動輒拆股分割提升流動性，為何台積電始終維持高價不動？他認為若台積電1拆10，每股約140元、一張14萬，不僅投資門檻更親民，也有助於盤中交易與本益比評價提升。貼文一

股市、黃金雙創高…會怕？ 股債幣「三分法」此刻最有用

國際股市在各國創新高或持續走揚之際，也累積非常龐大的獲利回吐壓力，或是投資人居高思危的賣單潮。近期便出現激大幅震盪的情況，先宣洩並非壞事。

台股熱到發燙、噴翻！PTT熱議：留現金是在不尊重多頭

股市連日狂飆，從台股到美股都強勢創高，讓不少投資人開始懷疑：手上留現金是不是錯誤決定？有網友在PTT股板發文請益，直言「感覺最笨的人就是不投資的人」，並好奇大家身上還剩多少現金，引爆熱烈回覆。

0050根本無敵…唯一風險剩下戰爭？網：抱不住才是

元大台灣50（0050）一路挺過疫情與關稅衝擊，指數屢創新高，有網友在PTT發文直言：「投資0050的風險只有一個，就是中共打過來吧？」他提到網傳「2027攻台說」，因此思考是否應「持有到2027年就

台股這樣漲卻「一點都不會扯」？郭哲榮：散戶越是不相信更容易噴出

台股今天（10月3日）再度強勢上攻，加權指數盤中大漲超過300點，最高衝上26,734點，刷新歷史新高。對此，分析師郭哲榮指出，台股「真的沒有極限」，行情仍在延續大多頭格局。 郭哲榮回顧，日前夜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。