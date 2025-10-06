台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

有網友在PTT股板發文好奇，美股企業動輒拆股分割提升流動性，為何台積電始終維持高價不動？他認為若台積電1拆10，每股約140元、一張14萬，不僅投資門檻更親民，也有助於盤中交易與本益比評價提升。貼文一出，引發兩派激辯，有人喊「分割後散戶湧入會亂」，也有人認為「該改的是制度不是股價」。

原PO指出，美股拆股早成常態，如蘋果、輝達都藉此提升流動性，台股卻仍「只會做雞肋的除權」。他質疑是否因ADR或法規太麻煩，導致企業不願分割。留言區瞬間熱烈，有人回應「股價太便宜沒必要割」、「分割了期貨不好操作」，也有網友提到「台股若改成一股交易、取消整張制度才實際」，批評現行以1000股為單位的制度「落後又麻煩」。

部分網友認為拆股確實能提升參與率、讓更多人買得起台積電，留言包括「NV拆完的確超多散戶入場啊」、「一拆十更方便流通，散戶信心也提高」、「改成一股交易或全零股化最實際」、「台股tick size太大，一檔5元真的很垃圾」。也有人主張「拆股讓價格更親民，也有助指數穩定，波動不再一次跳40點」。

但更多人反對拆股，認為台積電不缺流動性，反而維持高價能篩掉短線資金。留言酸味十足：「買不起是你的問題，不是台積電的問題」、「GG股東只要菁英，懂？」、「晶圓不需要髒污太多，拆了就髒」、「高股價籌碼乾淨多了」、「台積電是本尊，不需要靠分割炒作」。也有人點出關鍵：「台積電一拆就要停牌數日，行政成本高，美股不會這樣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。