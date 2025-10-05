快訊

台中父成功嶺懇親之後就沒看過兒子...事隔31年家屬聲請宣告死亡獲准

iPhone不見了別慌！達人揭2招設定 電源關機也能找回

明天中秋連假收假日「北上車潮多1.4倍」 國5實施高乘載

聽新聞
0:00 / 0:00

股市、黃金雙創高…會怕？ 股債幣「三分法」此刻最有用

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
理財示意圖。圖／AI生成
理財示意圖。圖／AI生成

摘要

全球市場雖持續創高，但波動與回吐壓力已現，金價走強則顯示出投資人的不安。投資策略需著重在防禦與分散風險，並透過ETF、定期定額，以及配置股市、債市與流通貨幣的三分法因應。

國際股市在各國創新高或持續走揚之際，也累積非常龐大的獲利回吐壓力，或是投資人居高思危的賣單潮。近期便出現激大幅震盪的情況，先宣洩並非壞事。

然而，金價屢創新高的狀態，仍不免引人注目。避險的資金一直湧入，也充分暴露出投資人心態——又愛又怕受傷害。

新的資本市場結構正在改變，AI、電動車和機器人將帶來嶄新的局面。我提醒自己，要坦然且勇敢迎接新世代的挑戰。

目前，各式主動式與被動式基金、ETF已成為台股主流。資金持續湧入，績效不輸大盤或個股，手續費低、交易便利，應納入基本投資組合。

許多大企業和中小企業也逐漸意識到，AI浪潮不可避免，勢必帶來新需求與淘汰。破壞伴隨創新，除了價格泡沫，這場產業革命本身沒有泡沫，且正值元年。因此投資策略需隨之調整，老企業若無法快速轉型，可能被淘汰。

上班族也面臨挑戰，需要加速培養專才、第二專長，以及運用AI的能力，這既是危機，也是轉機。定期定額仍要持續，基本持股保留，但比例可調整。

股市、債市與流通貨幣三分法仍適用。沒有人能預測高點，往往要等下跌大幅確認才知道，但提前做好防禦配置，能降低市場波動風險。目前，我仍認為以謹慎為主。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文股市黃金雙創高，會怕？股債幣「三分法」此刻最有用

延伸閱讀

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債市 台股 金價

延伸閱讀

瑞士銀行帶客戶買黃金、大眾跟風進場 「逆向」投資人過早將部位平倉

陸將揭曉外匯、黃金儲備金額 人行增持黃金仍是大方向

金價漲至新高後回落 油價跌至近五個月低點 倫敦銅觸一年多高點

金價逼近3,900美元 今年來飆漲逾47%

相關新聞

股市、黃金雙創高…會怕？ 股債幣「三分法」此刻最有用

國際股市在各國創新高或持續走揚之際，也累積非常龐大的獲利回吐壓力，或是投資人居高思危的賣單潮。近期便出現激大幅震盪的情況，先宣洩並非壞事。

台股熱到發燙、噴翻！PTT熱議：留現金是在不尊重多頭

股市連日狂飆，從台股到美股都強勢創高，讓不少投資人開始懷疑：手上留現金是不是錯誤決定？有網友在PTT股板發文請益，直言「感覺最笨的人就是不投資的人」，並好奇大家身上還剩多少現金，引爆熱烈回覆。

0050根本無敵…唯一風險剩下戰爭？網：抱不住才是

元大台灣50（0050）一路挺過疫情與關稅衝擊，指數屢創新高，有網友在PTT發文直言：「投資0050的風險只有一個，就是中共打過來吧？」他提到網傳「2027攻台說」，因此思考是否應「持有到2027年就

台股這樣漲卻「一點都不會扯」？郭哲榮：散戶越是不相信更容易噴出

台股今天（10月3日）再度強勢上攻，加權指數盤中大漲超過300點，最高衝上26,734點，刷新歷史新高。對此，分析師郭哲榮指出，台股「真的沒有極限」，行情仍在延續大多頭格局。 郭哲榮回顧，日前夜

台積電（2330）抱著就好…找標的、停損進出何必！年底3萬點真不是夢？

近期台股多頭氣勢驚人，不少投資人回頭檢視才發現，「抱台積電」似乎才是最單純又穩妥的做法。原PO分享，自己忙著找標的、停損進出，反而錯過了台積電這波AI紅利帶來的噴發，現在市場更喊出台積電2027年每股

中鋼（2002）股價再探19元該抄底了？網：買0050要紀念品蝦皮找就好

台股近期創高，不少投資人卻盯著股價疲弱的中鋼（2002）。這檔國營鋼鐵股自2021年高點46.75元一路下滑，今年最低跌到17.85元，近期在19元徘徊。網友熱議：這是「鋼底」還是「肛底」？能不能趁勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。