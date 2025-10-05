股市、黃金雙創高…會怕？ 股債幣「三分法」此刻最有用

摘要 全球市場雖持續創高，但波動與回吐壓力已現，金價走強則顯示出投資人的不安。投資策略需著重在防禦與分散風險，並透過ETF、定期定額，以及配置股市、債市與流通貨幣的三分法因應。

國際股市在各國創新高或持續走揚之際，也累積非常龐大的獲利回吐壓力，或是投資人居高思危的賣單潮。近期便出現激大幅震盪的情況，先宣洩並非壞事。

然而，金價屢創新高的狀態，仍不免引人注目。避險的資金一直湧入，也充分暴露出投資人心態——又愛又怕受傷害。

新的資本市場結構正在改變，AI、電動車和機器人將帶來嶄新的局面。我提醒自己，要坦然且勇敢迎接新世代的挑戰。

目前，各式主動式與被動式基金、ETF已成為台股主流。資金持續湧入，績效不輸大盤或個股，手續費低、交易便利，應納入基本投資組合。

許多大企業和中小企業也逐漸意識到，AI浪潮不可避免，勢必帶來新需求與淘汰。破壞伴隨創新，除了價格泡沫，這場產業革命本身沒有泡沫，且正值元年。因此投資策略需隨之調整，老企業若無法快速轉型，可能被淘汰。

上班族也面臨挑戰，需要加速培養專才、第二專長，以及運用AI的能力，這既是危機，也是轉機。定期定額仍要持續，基本持股保留，但比例可調整。

股市、債市與流通貨幣三分法仍適用。沒有人能預測高點，往往要等下跌大幅確認才知道，但提前做好防禦配置，能降低市場波動風險。目前，我仍認為以謹慎為主。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文股市黃金雙創高，會怕？股債幣「三分法」此刻最有用》

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。