台股熱到發燙、噴翻！PTT熱議：留現金是在不尊重多頭

股市連日狂飆，從台股到美股都強勢創高，讓不少投資人開始懷疑：手上留現金是不是錯誤決定？有網友在PTT股板發文請益，直言「感覺最笨的人就是不投資的人」，並好奇大家身上還剩多少現金，引爆熱烈回覆。

原PO指出，近期行情持續上漲，讓他覺得現金放著毫無意義，直問「有人身上還保有現金的嗎？」「是不是一領薪水就該馬上歐印（All in）？」他想了解各位「股神」現金比例，並思考是否該把手上資金全數投入市場。

不少人直言現在就是多頭行情，留現金反而是浪費機會，留言如「歐印才是尊重市場」、「只留明天飯錢」、「窮得只剩股票」。也有網友分享實戰：「信貸房貸三層質押歐印」、「只留吃飯錢就好」，更有人強調「不投資就是輸給通膨」。

也有投資人提醒不要忘記風險，留言指出「留2成左右，等回檔再加碼」、「歷史高位不開槓桿正常」、「現金太少容易被洗出場」。有人提到今年4月關稅事件大跌就是警訊，「川普亂講一句話都可能讓你來不及跑」，認為應保有彈性資金才安心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。