台股熱到發燙、噴翻！PTT熱議：留現金是在不尊重多頭
股市連日狂飆，從台股到美股都強勢創高，讓不少投資人開始懷疑：手上留現金是不是錯誤決定？有網友在PTT股板發文請益，直言「感覺最笨的人就是不投資的人」，並好奇大家身上還剩多少現金，引爆熱烈回覆。
原PO指出，近期行情持續上漲，讓他覺得現金放著毫無意義，直問「有人身上還保有現金的嗎？」「是不是一領薪水就該馬上歐印（All in）？」他想了解各位「股神」現金比例，並思考是否該把手上資金全數投入市場。
不少人直言現在就是多頭行情，留現金反而是浪費機會，留言如「歐印才是尊重市場」、「只留明天飯錢」、「窮得只剩股票」。也有網友分享實戰：「信貸房貸三層質押歐印」、「只留吃飯錢就好」，更有人強調「不投資就是輸給通膨」。
也有投資人提醒不要忘記風險，留言指出「留2成左右，等回檔再加碼」、「歷史高位不開槓桿正常」、「現金太少容易被洗出場」。有人提到今年4月關稅事件大跌就是警訊，「川普亂講一句話都可能讓你來不及跑」，認為應保有彈性資金才安心。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言