快訊

台積電嘉義廠工地再傳意外 砂石車失控撞翻圍籬1人受傷

哈瑪斯同意釋放最後一批人質 川普表歡迎…以總理卻對「這說詞」很意外

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站已逾2萬人 台鐵估人潮有望再創新高

0050根本無敵…唯一風險剩下戰爭？網：抱不住才是

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50（0050）屢創新高，網友卻熱議「唯一風險是戰爭」有人笑稱：抱不住才是真的風險。中央社
元大台灣50（0050）屢創新高，網友卻熱議「唯一風險是戰爭」有人笑稱：抱不住才是真的風險。中央社

元大台灣50（0050）一路挺過疫情與關稅衝擊，指數屢創新高，有網友在PTT發文直言：「投資0050的風險只有一個，就是中共打過來吧？」他提到網傳「2027攻台說」，因此思考是否應「持有到2027年就全賣掉」，或改布局美股分散風險。

原PO指出，0050經歷疫情及今年四月「關稅股災」後仍穩健上攻，讓他懷疑台股幾乎無懈可擊。「投資0050的唯一風險，會不會就是戰爭？」他進一步提到，有傳聞指2027年中國可能對台動武，因此在考慮是否應在那之前出清，轉向美股避險。

多數人認為，戰爭不是投資該擔心的問題，「你需要擔心的不是股價」、「開打時你先擔心能不能活下來」，也有人認為台股長期仍具潛力，「時間拉長沒有風險」、「低利率印鈔，資產必須漲」。另有人直言：「0050都不信，那也不用工作啦，新台幣都變廁所紙了。」還有股民認為最大的風險是「抱不住跟買太少」。

也有不少人提醒，風險不只戰爭。「少子化、產業外移」與「經濟大蕭條」都可能拖累台股，甚至有人點出：「0050最大風險就是台積電不再成長。」還有留言指出：「台灣科技業被拔走，買美股穩很多」、「長期投資台灣風險太高，最好是全球或美股」。部分網友也酸：「2027每年都喊，總會喊中一次？」、「北七什麼，打過來的機率比被車撞還低。」

討論串中也出現許多自嘲與諷刺：「最大的風險是賺太多」、「0050=台積」、「怕戰爭就快申請移民」、「不感買的人會找100個理由不買」。甚至還有人開玩笑說：「有沒有一種可能，是我們打過去三峽大壩？」、「還有風險是結婚跟交女朋友。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型

延伸閱讀

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

0050突破60元…還在等大跌再買？清流君：做好配置ALL IN就對了

0056老將扛住降息潮…年化殖利率估9.4％！存股哥：漲比00878和00919還兇

00878辛苦存滿50張…考慮賣掉轉0050或00905？存股方程式：不建議改「這方式」

相關新聞

0050根本無敵…唯一風險剩下戰爭？網：抱不住才是

元大台灣50（0050）一路挺過疫情與關稅衝擊，指數屢創新高，有網友在PTT發文直言：「投資0050的風險只有一個，就是中共打過來吧？」他提到網傳「2027攻台說」，因此思考是否應「持有到2027年就

台股這樣漲卻「一點都不會扯」？郭哲榮：散戶越是不相信更容易噴出

台股今天（10月3日）再度強勢上攻，加權指數盤中大漲超過300點，最高衝上26,734點，刷新歷史新高。對此，分析師郭哲榮指出，台股「真的沒有極限」，行情仍在延續大多頭格局。 郭哲榮回顧，日前夜

台積電（2330）抱著就好…找標的、停損進出何必！年底3萬點真不是夢？

近期台股多頭氣勢驚人，不少投資人回頭檢視才發現，「抱台積電」似乎才是最單純又穩妥的做法。原PO分享，自己忙著找標的、停損進出，反而錯過了台積電這波AI紅利帶來的噴發，現在市場更喊出台積電2027年每股

中鋼（2002）股價再探19元該抄底了？網：買0050要紀念品蝦皮找就好

台股近期創高，不少投資人卻盯著股價疲弱的中鋼（2002）。這檔國營鋼鐵股自2021年高點46.75元一路下滑，今年最低跌到17.85元，近期在19元徘徊。網友熱議：這是「鋼底」還是「肛底」？能不能趁勢

台股無懼連假照漲不誤…再創新高！直雲：沒有利空就是做多

台股無懼連假壓力，繼續向上噴發！現在就是做多。 昨天美股沒有什麼大事在發生，大家都知道我的名言「沒有利空就是做多」根本不需要擔心東擔心西，降息循環就是要強力做多，直雲的粉絲都知道這件事，我們今天

高盛喊台股27,800點…最高預測！網：太保守至少3萬點

台股再創高點，高盛證券在最新報告中將台股目標價由24,600點調升至27,800點，調幅達13%，成為法人圈最高預測。理由包含企業獲利動能強勁、第四季季節性與聯準會降息助攻，以及資金流動持續正向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。