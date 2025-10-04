0050根本無敵…唯一風險剩下戰爭？網：抱不住才是

元大台灣50（0050）一路挺過疫情與關稅衝擊，指數屢創新高，有網友在PTT發文直言：「投資0050的風險只有一個，就是中共打過來吧？」他提到網傳「2027攻台說」，因此思考是否應「持有到2027年就全賣掉」，或改布局美股分散風險。

原PO指出，0050經歷疫情及今年四月「關稅股災」後仍穩健上攻，讓他懷疑台股幾乎無懈可擊。「投資0050的唯一風險，會不會就是戰爭？」他進一步提到，有傳聞指2027年中國可能對台動武，因此在考慮是否應在那之前出清，轉向美股避險。

多數人認為，戰爭不是投資該擔心的問題，「你需要擔心的不是股價」、「開打時你先擔心能不能活下來」，也有人認為台股長期仍具潛力，「時間拉長沒有風險」、「低利率印鈔，資產必須漲」。另有人直言：「0050都不信，那也不用工作啦，新台幣都變廁所紙了。」還有股民認為最大的風險是「抱不住跟買太少」。

也有不少人提醒，風險不只戰爭。「少子化、產業外移」與「經濟大蕭條」都可能拖累台股，甚至有人點出：「0050最大風險就是台積電不再成長。」還有留言指出：「台灣科技業被拔走，買美股穩很多」、「長期投資台灣風險太高，最好是全球或美股」。部分網友也酸：「2027每年都喊，總會喊中一次？」、「北七什麼，打過來的機率比被車撞還低。」

討論串中也出現許多自嘲與諷刺：「最大的風險是賺太多」、「0050=台積」、「怕戰爭就快申請移民」、「不感買的人會找100個理由不買」。甚至還有人開玩笑說：「有沒有一種可能，是我們打過去三峽大壩？」、「還有風險是結婚跟交女朋友。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。