台股這樣漲卻「一點都不會扯」？郭哲榮：散戶越是不相信更容易噴出

台股今天（10月3日）再度強勢上攻，加權指數盤中大漲超過300點，最高衝上26,734點，刷新歷史新高。對此，分析師郭哲榮指出，台股「真的沒有極限」，行情仍在延續大多頭格局。

郭哲榮回顧，日前夜盤一度大跌百點，他當時反而看多，結果台股隨後連續兩天噴出並創高。他強調：「行情就是在半信半疑中成長，當散戶越不相信，行情往往更容易噴出。」

針對連假前的走勢，郭哲榮解讀，法人與大戶主動表態進場，「願意在長假前拉抬，就是看好下週依然有行情」，顯示市場資金動能仍在。

在債市與匯市方面，他提到，長天期美債ETF雖小幅上漲，但漲幅部分被新台幣升值所抵銷。不過，他提醒投資人不用過度擔心，因為「10月底降息機率高達97%，而且政府也必須讓台幣貶值，來拯救中小型企業，對美債而言通通都是利多」。

展望後市，郭哲榮強調，第四季是一年中最有機會的時間點，「現在正是操作股票的最佳時機」，投資人應順勢操作、把握拉回切入時機。他再度提醒，行情持續創高，關鍵仍在於心態與耐心，市場越是半信半疑，反而更容易推升多頭力道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。