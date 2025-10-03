台積電（2330）抱著就好…找標的、停損進出何必！年底3萬點真不是夢？

近期台股多頭氣勢驚人，不少投資人回頭檢視才發現，「抱台積電」似乎才是最單純又穩妥的做法。原PO分享，自己忙著找標的、停損進出，反而錯過了台積電這波AI紅利帶來的噴發，現在市場更喊出台積電2027年每股獲利上看90元，甚至估值上調到1800元。

原PO引用最簡單的估算：台積電明年若賺70元，給20倍本益比就是1400元，2027年獲利90元，目標價直接上看1800。台股加權指數自然被推升，難怪有不少人喊三萬點不是夢。

原PO直言，這半個月自己進進出出，停損了不少，回頭一看，不如老老實實抱台積電。AI浪潮下，台積電就是市場認定的核心股，錯過反而顯得可惜。

有網友笑說「all in台積電人生自由」，也有人提醒2027預估獲利可能比90元更高。有人喊三萬點明年第一季就會到，也有人覺得市場熱到幾乎不給回檔，讓追價壓力更大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。