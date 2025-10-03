中鋼（2002）股價再探19元該抄底了？網：買0050要紀念品蝦皮找就好

台股近期創高，不少投資人卻盯著股價疲弱的中鋼（2002）。這檔國營鋼鐵股自2021年高點46.75元一路下滑，今年最低跌到17.85元，近期在19元徘徊。網友熱議：這是「鋼底」還是「肛底」？能不能趁勢抄底，還是只能買來領紀念品？

原PO整理，中鋼股價高點後持續回落，4年內跌破2字頭，如今在19元附近掙扎。雖然有紀念品題材，但公司獲利狀況不佳，讓抄底的風險成為投資人最擔心的問題。

有網友樂觀直言「1字頭中鋼，安心買安心睡」、「19.5買一張等著領紀念品」、「摸18就買」，認為在低檔布局風險有限，甚至當成「紀念品概念股」也無妨。

另一派則直言「買了可能賠不到哪裡去，但就是Dead money」、「便宜的垃圾還是垃圾，不會因為便宜變黃金」、「有鑽石不撿，撿垃圾，我也服了你」。有人建議「市價賣出中鋼，市價買進2330」、「錢拿去買0050，想要什麼紀念品去蝦皮買就好」。

也有股民分享實例「我中鋼有1支持有超過7年了，年化不到1%，成本25.5」，凸顯長抱下來報酬率極低。再加上國營色彩濃厚，不少人認為「政治任務太多」、「政府會主動消耗獲利的股票，勿碰」。

