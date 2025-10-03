台股無懼連假照漲不誤…再創新高！直雲：沒有利空就是做多

台股無懼連假壓力，繼續向上噴發！現在就是做多。

昨天美股沒有什麼大事在發生，大家都知道我的名言「沒有利空就是做多」根本不需要擔心東擔心西，降息循環就是要強力做多，直雲的粉絲都知道這件事，我們今天就是把六虎將補滿，享受多頭的果實。

原相：今天原相跟比較同類型的義隆大漲，我認為原相也快要壓不住，大家認為原相在我們六虎將中算是小型股，但是我就愛原相，原相即將噴發！

台達電：又噴了！我認為台達電因為法人轉買後市可以期，千元的台達電即將就會到了！

緯創：緯穎今天大漲但是緯創沒有什麼表現，但主要是緯創已經大漲過，現在就盤整期完全不用擔心，等待緯創再噴一波。

鴻海：因為外資又轉買，加上美國小非農開得很差，所以降息會讓美元弱勢，外資就會繼續買台股，而鴻海就是外資把資金放的股票，所以鴻海還會繼續衝。

今天11:00~尾盤自己找個時間買廣達和奇鋐，平均買就可以讓大家買的價格平均！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。