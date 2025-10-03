漲多可以保守…但千萬不要亂放空！小童：相對風險是趨近「無限」的

嗨，大家好我是小童。

你是不是也很常在想，指數已經漲那麼多了，總該下跌了吧？那我跑去放空，不就可以賺到下跌的行情嗎？但事實就是，這波的上漲趨勢中，撇除避險，有多少人就是單純因為做多沒賺到，不甘心才跑去逆勢放空或買反向。

而結果也可想而知，就是不斷的被嘎空。就我聽說，有人因為記憶體這波沒賺到，他就跑去放空華邦電，看它不爽。那華邦電的走勢，我們也知道它就是右上角噴出，說真的還被嘎得有點慘。

因此今天我想要來跟你分享的是，為什麼漲多之後我們可以偏保守，但當趨勢還沒轉空，甚至在你還沒有良好的風險控管的時候，那就盡量別亂放空。而我相信，如果你能理解這句話的話，對於後續的操作一定都能游刃有餘。

那首先，有印象的朋友應該都記得，這段時間我不斷提醒：只要指數它還沒有跌破轉勢，甚至沒有出現紅綠燈指標的三紅反轉，那我們就盡量地持續偏多觀察。

反之，如果當今天慣性改變，開始出現漲少跌多，甚至連指標也翻成三紅的話，那這種時候，才是我會去搭配之前分享的本納循環、景氣燈號、甚至降息時程等等的訊號，來作為我開始看空的時機。

而大家有發現嗎？不論歷史經驗怎麼說、基本面如何轉變、甚至籌碼怎麼流動，只要當今天價格還沒有出現任何的反轉訊號的時候，那我們就只能把這些規劃或是期待當作謹惕，告訴自己適時的要離門口近一點，要留一隻腳在門口。

而不是價格還沒反轉，卻主觀認為它一定會跌；或明明價格已經反轉ㄌ，卻因為無法自拔，不肯出場。重點都還是要擺在價格給出了怎樣的答案！

以我為例，雖然我因為指數漲多，所以在現在看得比較保守，但你們應該也沒聽過我告訴大家要去放空，或是要去買反向商品吧？因為我知道趨勢還沒走完。

所以很多時候我們可以高檔看保守，但保守並不等於看空，這是很多人會搞混的地方。那保守到底是什麼呢？對我來說，保守是懂得入袋為安、收斂貪婪，適時地滿足心中的惡魔，讓你可以抱得更久。

它可能是分批減碼，也可能是靜觀其變。重點是認為在這邊進場的賺賠比沒那麼好了，因此先選擇保守看待！

而有些人，確實也真的會看行情不順眼，所以就跑去放空它。但大家有想過，做多跟做空的風險到底差在哪嗎？撇除合約結算、時間價值等等的，我們以最簡單的價格來看。

你做多，假如不幸買到爛公司變壁紙好了，那也頂多從100變成0，它的最大風險是可預期的。 但如果你不小心放空，空到一隻超強的股票，結果股價從100變成500，那你損失的就不是只有100而已，而是400。

因此放空的風險，相較於做多來說，它是趨近無限的。那這也是為什麼我開頭提到，如果你要放空，那一定要有良好的風險控管。千萬不要凹單，也不要抱持著僥倖的心態。當然，如果你是為了避險等等ㄉ，那另當別論。

但當趨勢還沒轉空的時候，我們可以保守、可以觀望，但盡量不要無腦地就跑去放空它，因為這真的是非常危險的行為！

那到底怎樣的時機，是我們可以開始放空或出清持股呢？其實就是使用我們之前分享「何時賣股」的技巧，去判斷慣性的轉換。

簡單來說，只要趨勢還沒轉變，那就持續看多。但當今天趨勢開始反轉，甚至訊號明確的話，那就真的是我們要更加警惕的時候了。

因此這邊我們一定要先分清楚：保守並不代表看空，保守只是多頭裡的心態呈現，目標是等待下一次的做多機會；但看空指的是操作方向上的明確轉換，篤定就是要進場放空。

這兩者的本質是完全不一樣。而我們也盡量不要在還在上漲的過程中去猜頭，也盡可能不要在下跌的趨勢裡持續摸底。

當然，如果你懂得控制風險，甚至操作的是指數型商品，那這種逆勢策略當然是沒問題。不過就我觀察來看，更多的人其實是在還沒有風險意識的情況之下，就只一昧地去期望能買最低或賣最高。但回過頭來看，這卻也是投資交易裡最昂貴的經驗成本！

下次記得，錯過行情就讓它錯過了。你可以去尋找新的標的等待起漲，甚至空手也沒關係。

但千萬不要單純因為你錯過之後，就看它不順眼，然後就跑去放空它，那這其實都是目前行情非常容易看到的慘案！

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。