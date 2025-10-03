高盛喊台股27,800點…最高預測！網：太保守至少3萬點
台股再創高點，高盛證券在最新報告中將台股目標價由24,600點調升至27,800點，調幅達13%，成為法人圈最高預測。理由包含企業獲利動能強勁、第四季季節性與聯準會降息助攻，以及資金流動持續正向。
高盛分析，AI需求帶動台灣供應鏈，今年與明年企業盈餘成長率預估分別達14%與18%，優於市場共識。加上台股前瞻本益比16.4倍仍屬合理，資金面上外資與本土資金同步加碼，外資回補台積電持股動能明顯，科技股仍是主力推升力量。
觀察法人圈預測，除高盛喊到27,800點，永豐投顧27,500點、群益與國泰期貨27,000點，元富26,500點、華南26,000點，瑞銀則以25,330點為樂觀情境。整體來看，多數機構對台股後市看法偏多。
不過在社群上，網友反應兩極。一派樂觀喊「至少三萬點」、「年底挑戰三萬有望」、「行情總在半信半疑中出現」，甚至有人戲稱「PTT法人圈都看到十萬」。另一派則抱持懷疑，直言「出貨文演都不演」、「喊這麼低想吃貨吧」、「剩一千點空間，反而危險」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
