高盛喊台股27,800點…最高預測！網：太保守至少3萬點

嗨，大家好我是小童。 你是不是也很常在想，指數已經漲那麼多了，總該下跌了吧？那我跑去放空，不就可以賺到下跌的行情嗎？但事實就是，這波的上漲趨勢中，撇除避險，有多少人就是單純因為做多沒賺到，不甘心才跑

2025-10-03 09:37