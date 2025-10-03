退撫基金前八月大賺455億…收益率4.5％！網不給臉：大盤都10％了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
退撫基金受惠台美股市大漲，前八月累計獲利455億，收益率4.5%。中央社
退撫基金管理局公布最新績效，今年前八月在美股、台股齊揚的助攻下，累計獲利達455.12億元，收益率4.5%。其中8月單月大賺339.77億元，創下史上單月新高紀錄，並預期9月在股市續強下仍有望再往上。

進一步拆解，退撫基金自行經營固定收益部位前八月虧損22.71億元，但靠資本利得獲利171.64億元、委託經營收益達306.19億元，成功拉升整體表現。相較大盤與全球指數走勢，基金穩健性雖高，但也難免被批「跟不上漲幅」。

消息一出，在社群引發熱烈討論。有網友質疑「才4.5%？？？爛到爆」、「大盤都10%了還輸大盤」。也有人吐槽「前面小虧2000億，現在才補回來」、「高割離席錢到手才是真的」。

不過，也有聲音認為該給基金空間，留言指出「賠錢罵、賺錢也酸」、「這種長線基金不能大幅波動，當然不可能歐印大盤」。還有人強調「幫忙護盤還有小賺就不錯了」，替操盤單位緩頰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

