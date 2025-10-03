雙贏還是賣台？台美談判「台灣模式」引發兩極解讀

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君提出不同於日韓的「台灣模式」，引發是否「掏空產業」的爭議。記者曾學仁／攝影
台美關稅談判再掀爭議。行政院副院長鄭麗君強調，台灣不走日韓、歐盟路線，而是提出「台灣模式」，透過產業投資規劃、金融支持、園區經驗及投資環境談判，協助台美打造高科技產業聚落。她表示，這不只是企業單打獨鬥，而是政府與民間攜手合作，降低風險，深化供應鏈合作。

在記者會上，鄭麗君細數半導體佔比計算的複雜性，並指出美方關切的是本土製造能力，屬於國安層級。她強調，台灣要根留本土、布局全球，台美合作能結合台灣製造優勢與美方研發、市場、人力，形塑戰略夥伴關係。

對於「台灣模式」的內容，鄭麗君提出四大面向：一是企業自主規劃、政府整合佈局；二是建立信保機制，鼓勵投資；三是透過G to G合作，借鏡台灣科學園區經驗，協助美國形成聚落；四是與美方談判土地、水電、簽證等基礎條件，為台灣企業爭取有利環境。

然而，這番談話在社群引發激辯。部分網友肯定方向，認為「日韓都想不到這招 難怪輸台灣」、「如果是協助美國建立科學園區，確實雙贏」、「看來台股兩萬七穩了」。也有人看好後市，直呼「成功的話 台積劍指2000」。

但另一派則強烈反彈，質疑「就是台積產業鏈全過去」、「這不是掏空 是產業鏈轉移 ^^」、「房蟲吃屎了 難怪開始賤價拋盤」、「不只送 還跪送」、「以前西進叫掏空 現在東進也一樣」。甚至有人怒批「這不是漢奸了 是賣國賊」、「笑死 川普贏兩次」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鄭麗君 台美 美方 半導體 供應鏈 關稅

