1300元宏達電翻版？他列3原因籲別買台積電 網傻眼：小學生分析

台積電（2330）今日股價創新天價，盤中最高來到1,370元，終場收1,365元改寫紀錄，市值同步改寫新高達35.4兆元，高盛證券與花旗證券甚至看好台積電將台積電目標價從1,370元調高到1,600元，然而卻有網友舉當年的宏達電（HTC）為例，表示「跟今年的1300元台積電非常相似」，呼籲大家勿追高。

一名網友在臉書社團「當沖勒戒所」發文指出，歷史總是不斷重演，「十多年前正是我宏達電買1300元的那一年，跟今年的1300元台積電非常相似」，並整理列出3點為什麼台積電不能買的原因。

首先是股民追捧氛圍。宏達電曾掀起智慧型手機熱潮，人人看好「台灣之光」，散戶大量湧入；台積電則是靠著AI、先進製程題材發酵，市場熱議「護國神山」，散戶、法人都積極布局。

其次則是成功引起全民話題。宏達電當年上千元，幾乎人人都在討論「該不該買」；台積電突破千元後，也成為台股散戶、媒體、社群討論的核心。

第三，高度預期支撐。宏達電因為智慧型手機市場需求爆發，外界都認為其未來市佔率會持續拉升；台積電靠AI、2 奈米、全球擴廠等題材，被寄予「半導體霸主」的厚望，並套一句社團常看到的話「不要不信」。

文章一出，不少人在底下留言，「超扯，講這樣，懷疑你是小學生，奈米級晶片可以跟手機品牌做對比，看來井底之蛙非你莫屬，唉」、「鬼扯一堆，還以為自己講的很有道理一樣，兩個市值差那麼多就算了，宏達電當時技術根本沒領先只是先推出而已」、「台積電幾乎獨占市場」、「我手機不一定要宏達電，但一定要有晶片…結案」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。