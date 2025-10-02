幾分鐘賺幾萬或幾年後財務自由？小童：短線頻操作很費身心還不一定打敗長線

嗨，大家好，我是小童。

你是不是常常因為短線大漲大跌而心癢難耐，看到別人特斯拉又賺了多少，看到別人台股又獲利多少，總覺得自己是不是也應該短線衝一波，不要浪費時間在長期投資？

確實，短線交易所帶來的快感很快樂。但我在我這幾年的經驗發現，其實另一條路──長期投資，才是你達到自由最終的歸屬。今天我們就來好好聊聊這個主題吧！

長短線的定義

那所謂的長短線，每個人定義都不太一樣。

可能有人會認為3分鐘、5分鐘是短線，有人認為日內當沖是短線，而也有人認為一週才是短線。甚至長線的部分，有人覺得1年很長，有人覺得5年很長，卻也有人認為10年才是長線。

因此，對我來說長短線的區分，我自己會以看盤的時間週期跟獲利奔跑程度來區分。

如果你平常都是看1分K、5分K，確實很難讓人相信你是要做長線；相反的，如果你平常看週K、月K卻說你要做短線，這也是非常奇怪。

因此，看盤的時間週期會取決於你要做長還是做短。甚至以我為例，我很常用的方法是：先用大格局去規劃關鍵區域，接著才用小格局去尋找合適的切入點。那樣的方式可以讓我有機會用比較小的風險，去換取比較大的獲利空間。

同理，如果今天一檔股票你原本計畫要做長線，但它卻只花1個月的時間，就從10元漲到20元，那是你你要賣嗎？

反之，如果今天你原本計畫要做短線，但如果股價一直橫盤整理，那是你你還會續抱嗎？

因此，另一個判斷長短線的心法，我自己會以獲利奔跑長度來分辨。

如果今天你原本是要規劃做短線，只持有1個禮拜，但股價就是一直漲一直漲，從原本上漲1週變成近1個月都還在漲，那這樣其實就會很自然的從短線變成長線。

因此，長短線本質上真的很難用時間的長短去定義，就單看你自己是要用怎樣的心態去持有，那這才是最重要的！

為什麼要做短線？

而回到影片主軸。

明明很多文獻都說，短線交易長期而言存活機率非常低，那為什麼還這麼多人要做？它到底可以帶給我們什麼？

我認為不外乎第一個是效率，第二個是快感。以我自己為例，我在做短線的時候，其實都是有善用槓桿ㄉ，因此這可以讓我在短週期裡就掌握到跟長線差不多的價量形態，進而用更短的時間累積到跟長線差不多的績效。

但反之，因為槓桿是一把雙面刃，你可以在幾分鐘內賺到幾萬，卻也可能在幾分鐘內賠掉幾萬。

因此這時候就必須要回到我常常分享的風險控管跟資金管理。

先把風險控制住，那這樣才能比較輕鬆地去期待獲利；而不是每一次下單你都很緊張很顫抖。通常會這樣，就表示這樣的金額對你來說太大ㄌ，稍微降低一些可以幫助你心情更放鬆，那這樣操作也才會比較輕鬆。

而除了像我這樣穩穩做的之外，我相信更有人是把它當成遊戲在玩，享受那個短期波動的快感。但重點還是要先留意風險。你們可以撥一小筆資金去練習、去嘗試，但還是不建議把整個身家都梭哈進去！

因為說真的，就我自己這幾年的經驗來看，我認為波段操作甚至週期拉長一些，其實最終的獲利報酬也不一定會比你短線進進出出來的差，甚至還有可能更多。

好比我們去年分享的中港股市、今年大漲的越南股市，以及如果你4月有跟著我們買在大跌時的朋友，我相信短短3、4個月的績效，都可以安心地達到30%、40%以上。

而你做短線如果沒達到這個成績的話，確實不妨可以放寬心接受長線、接受波段，不要那麼排斥它。

甚至我再以加密貨幣的狗狗幣為例，之前我有放對帳單給大家，我建倉的成本大約是落在0.16、0.17，而這陣子它已經最高碰到0.3了。

所以你有發現？短線頻繁操作除了很費身心之外，更不一定可以打敗長期投資甚至大盤績效。

尤其我們要思考的是胃納量的問題。我身邊認識很多前輩，他們以前也做很短，但隨著資金量慢慢變大，他們已經不得不把週期拉長，或改變佈局手法來規避滑價的問題。不然就是拆好幾個帳戶來分散商品，或是互相累積籌碼。

因此，短線確實有機會可以讓你快速累積資金，但當今天資金往上到一個程度之後，其實你最終還是會回歸到長期投資甚至波段操作。

因為我相信自由的根本，是你想不看盤就不看盤，而不是每天都還要戰戰兢兢地被市場綁住。

而也因為你減少了一些盯盤的時間，自然你才有更多的時間可以去享受自由、享受人生。那我認為這才是投資最終的終點。

