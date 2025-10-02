聽新聞
2026是熊市年？網友預言：「聖誕老公公行情後華爾街獵殺多頭」掀討論
一名網友在股市論壇發文直言，自己認為2026年將是「熊市年」，預期2025年底聖誕行情結束後，華爾街將開始「獵殺多頭」。他提醒大家「生命珍貴，保護本金」，貼文迅速引發熱議，累積上百則留言。
對於這樣的警示，不少人抱持懷疑態度。有網友諷刺「每年喊總會喊到的」、「壞掉的時鐘一天總會準時兩次」、「什麼都我覺得就好了，我覺得我下個月會中威力彩頭獎」。也有人質疑「你沒有說理論，也沒有說數據，好歹也說一下為什麼會覺得熊市」。
但也有網友認同，認為市場確實可能在末升段。「滿合理啊，現在末升段，魚尾巴不吃比較安全」、「空頭還早，再等個1、2年」、「先漲30%再跌40%」。甚至有人補充觀點，指出美聯儲降息、美元走弱、全球地緣風險等都是影響市場的潛在變數。
另有網友則用調侃方式看待，「我預測2026大崩盤如果發生，也只是幾週跌下去，然後反彈創新高，再度打臉廣大的仙知」、「我已經看空看了10年了，空到我褲子都沒了」、「好的，12月底賣股票」、「會崩到哪，不要到時候說500點就算崩噢」。
