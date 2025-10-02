緯創（3231）股價回神！兩年前高檔套牢股民：果然沒賣就是沒賠

近期台股衝上歷史新高，不少科技股同步翻紅，其中緯創（3231）更讓許多長期被套的投資人驚呼「起死回生」。有網友分享，自己在兩年前買在高點，如今終於解套，直呼「果然沒賣就是沒賠錢，感謝自己」。

這則分享引發熱烈回應，有人指出股市的殘酷真相，「表面上你沒賠錢，實際上你賠了兩年時間成本」，也有人以房市比喻，「股票套牢當股東，房價套牢當房東」，點出不同資產的沉重等待。

對於緯創股價的反彈，也有投資人分享自身經驗，「4月買的83塊真的超爽」、「我這輩子買過最離奇的股票就是他，最後強制賣出沒虧到，但賣完後立刻漲停，你能想像我嘴巴裡的含媽量嗎」。顯示不同買點，心情落差極大。

也有網友提醒風險，「有賺快跑，營收是虛的，明年EPS不可能15，單純內資大戶想玩波段」、「沒賣之後還是會繼續賠錢」，甚至有人打趣「感謝折折這次沒有讓股價對折」。不同立場交鋒，反映市場對緯創基本面的疑慮仍在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。