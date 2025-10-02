快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
緯創股價反彈，不少兩年前買在高點的投資人終於解套，網友直呼「果然沒賣就是沒賠錢」，但也有人提醒「實際上賠了兩年時間成本」。（本報系資料庫）
近期台股衝上歷史新高，不少科技股同步翻紅，其中緯創（3231）更讓許多長期被套的投資人驚呼「起死回生」。有網友分享，自己在兩年前買在高點，如今終於解套，直呼「果然沒賣就是沒賠錢，感謝自己」。

這則分享引發熱烈回應，有人指出股市的殘酷真相，「表面上你沒賠錢，實際上你賠了兩年時間成本」，也有人以房市比喻，「股票套牢當股東，房價套牢當房東」，點出不同資產的沉重等待。

對於緯創股價的反彈，也有投資人分享自身經驗，「4月買的83塊真的超爽」、「我這輩子買過最離奇的股票就是他，最後強制賣出沒虧到，但賣完後立刻漲停，你能想像我嘴巴裡的含媽量嗎」。顯示不同買點，心情落差極大。

也有網友提醒風險，「有賺快跑，營收是虛的，明年EPS不可能15，單純內資大戶想玩波段」、「沒賣之後還是會繼續賠錢」，甚至有人打趣「感謝折折這次沒有讓股價對折」。不同立場交鋒，反映市場對緯創基本面的疑慮仍在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2026是熊市年？網友預言：「聖誕老公公行情後華爾街獵殺多頭」掀討論

一名網友在股市論壇發文直言，自己認為2026年將是「熊市年」，預期2025年底聖誕行情結束後，華爾街將開始「獵殺多頭」。他提醒大家「生命珍貴，保護本金」，貼文迅速引發熱議，累積上百則留言。 對於

緯創（3231）股價回神！兩年前高檔套牢股民：果然沒賣就是沒賠

近期台股衝上歷史新高，不少科技股同步翻紅，其中緯創（3231）更讓許多長期被套的投資人驚呼「起死回生」。有網友分享，自己在兩年前買在高點，如今終於解套，直呼「果然沒賣就是沒賠錢，感謝自己」。 這

力積電（6770）爆發？網友喊DRAM超級循環 估目標價上看140元

近期股市討論熱點聚焦在力積電（6770），有網友發文直言，公司正處於「價值重估」關鍵期，除了受惠於DRAM超級循環，更在矽中介層、3D堆疊（WoW）、GaN電源等領域切入AI供應鏈，轉型態勢明顯。他強

台股強勢創高！郭哲榮：政府關門是假利空、第四季是最好做股票的時間

台股今（2）日強勁上攻，大盤一度大漲超過400點，最高來到26489點，刷新歷史新高。投資專家郭哲榮指出，昨夜台指期夜盤一度重挫百點，市場擔憂美國政府關門，但他強調這只是「假利空」，反而是進場機會，今

記憶體供需吃緊！大摩調升台廠目標價 網猜「股價超級大循環」

摩根士丹利最新產業報告指稱，AI帶動主流記憶體供需失衡，缺貨與漲價風潮延續到明年，並上調華邦電、旺宏、力積電、南亞科、群聯等台廠目標價。PTT網友焦點集中在「利多是否為出貨訊號」、「股價是否已提前反映」，兩派網友戰翻，出現「快逃、見報開殺」與「滿倉、歐印」的兩極聲浪。

訂閱破10萬財經YouTuber到大學演講！問：「誰看過我」瞬間全場靜默

昨天受邀到靜宜大學跟一群20歲的同學分享基礎財務管理的課程，儘管行前掃過我的Youtube後台數據，20-25歲人口占比不到2%，當天我還是鼓起勇氣問了同學一句： 「知道這位十萬訂閱的財經youtu

