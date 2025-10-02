力積電（6770）爆發？網友喊DRAM超級循環 估目標價上看140元

近期股市討論熱點聚焦在力積電（6770），有網友發文直言，公司正處於「價值重估」關鍵期，除了受惠於DRAM超級循環，更在矽中介層、3D堆疊（WoW）、GaN電源等領域切入AI供應鏈，轉型態勢明顯。他強調，若僅靠DRAM價格上漲，公司EPS都有機會落在4到9元；若循環走強甚至可挑戰14元以上。

原PO進一步指出，力積電在竹科P1、P2與P3廠合計月產能已達8.25萬片，新建P5廠也正逐步擴產，最高可達5萬片/月，意味總產能上看13萬片。他以歷史南亞科週期為鏡，推算力積電在「強勁循環」下，EPS可望達14.2元，對應本益比重新定價，合理目標價區間約落在百元以上，甚至喊出「TP 140」。

對於這樣的推算，不少網友大表支持。有人直言「恐怖，你是對的。希望破百」、「股版大多數都還在酸和唾棄，閉眼買就對了」、「信了，明天融資100張」、「好我信了，這次發財靠蝗蟲了」。

但也有不少人持保留態度，認為過於樂觀。有留言指出「這公司在疫情循環中的最佳EPS為5.8元，估值太過樂觀」、「ASP應該沒那麼高，技術上還不太行」、「覺得要複製航運奇蹟是不可能的」、「出貨文，謝謝」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。