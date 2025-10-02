台股強勢創高！郭哲榮：政府關門是假利空、第四季是最好做股票的時間
台股今（2）日強勁上攻，大盤一度大漲超過400點，最高來到26489點，刷新歷史新高。投資專家郭哲榮指出，昨夜台指期夜盤一度重挫百點，市場擔憂美國政府關門，但他強調這只是「假利空」，反而是進場機會，今日大盤的表現正好印證了看法。
在總經面，美國昨晚公布的「小非農」就業數據意外減少3.2萬人，遠低於市場預期增加5萬人，創下兩年半來最大降幅。數據疲弱，直接推升市場對月底降息的押注，降息機率飆升至100%。受此帶動，美債價格上揚，台灣的美債ETF同步出現上攻走勢。
郭哲榮表示，台股這波已經上漲超過9000點，展現強大多頭氣勢。他認為第四季向來是股票市場的黃金時段，也是投資人最容易獲利的時間。他強調，無論市場短線波動如何，仍看好台股後市，建議投資人保持信心。
對於操作策略，他重申專業分析師的價值在於「預告在前」，在利空中給投資人信心。他認為，隨著降息預期確立、總經環境轉向有利，第四季行情值得期待，投資人應把握進場時機。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
