訂閱破10萬財經YouTuber到大學演講！問：「誰看過我」瞬間全場靜默

昨天受邀到靜宜大學跟一群20歲的同學分享基礎財務管理的課程，儘管行前掃過我的Youtube後台數據，20-25歲人口占比不到2%，當天我還是鼓起勇氣問了同學一句：

「知道這位十萬訂閱的財經youtuber的同學請舉個手？」

講完那一瞬間，時間彷彿被按下了「暫停鍵」，漫長地像整整經歷了一輪春夏秋冬。

沒人給我台階下，我只好自己搬椅子，自嘲表示：

「哎呦！同學們不知道我是正常的，因為我的觀眾可能是你們的爸爸媽媽，甚至是阿公阿嬤...呵呵呵...」

想到我20歲的時候，台上投資學老師講什麼都沒興趣，只期待老師報幾隻明牌讓我賺零用錢。賺了是我厲害，賠了暗自罵老師（好像成年後也是這樣？）

所以昨天我也抓住同學們的心理，每當他們眼皮惺忪的時候，我就會說一句：

「注意了！接下來這招學好可以自己賺學費，學不好就是可能要倒貼註冊費」

講完同學們就會馬上回過神。

果不其然，整場沒人打瞌睡。這招可真是適用在任何年齡層的股民。

這場講座重點還是提醒我們同學，投資要用對方法，而且越早開始越好，畢竟以後的人退休後，身邊最忠實的夥伴可能只剩貓貓狗狗。唯有累積足夠的資產，才能讓自己老年生活無後顧之憂。

學生不會賺錢，每個月騰出500、1000也是錢，養成儲蓄習慣，長期投資、積沙成塔，時間拉長還是很可觀的。

不必要的消費要控制，像是手機不一定要最新、餐餐不一定要大魚大肉、追女生也不一定非要三節贈禮，也不是開車接送才叫時髦。

當然，如果同學的身家背景夠硬，那麼以上就完全不成立。

不過這句話我昨天沒有說，主要考量在場可能唯獨我身家最單薄，同學們各個是土豪...

