聽新聞
0:00 / 0:00
少年股神回歸？9月新開戶近7成30歲以下…網警戒：擦鞋童進來了
台股頻創新高，帶動民眾熱情湧入股市。根據證交所最新統計，9月開戶總數突破1361萬人，再創歷史新高，其中30歲以下族群成為新開戶的最大主力。
9月台股總開戶人數達1361萬3013人，較8月增加4萬5852人。以總體結構來看，61歲以上族群開戶數最多，占比近三成，其次是41至50歲、51至60歲及31至40歲。而單月新開戶以30歲以下為主，新增3萬704人，占比高達66.96%，顯示投資年輕化趨勢持續。
有網友認為這是市場活絡的象徵，「新開戶肯定要年輕的吧」、「年輕人：無腦多 太好賺了」、「少年股神！」「這批韭菜很新鮮」。也有人半開玩笑表示，「主力韭菜進場囉 大家鐮刀準備好了嗎」。
不少留言則抱持警戒心，「韭菜一批批」、「擦鞋童進來了」、「糕點才來開戶？」、「準備好迎接沒看過殺盤，人踩人的高光時刻吧」、「這數據沒意義，老人早就開完了」。也有人直言，「怎麼感覺高點快到了」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言