少年股神回歸？9月新開戶近7成30歲以下…網警戒：擦鞋童進來了

台股頻創新高，帶動民眾熱情湧入股市。根據證交所最新統計，9月開戶總數突破1361萬人，再創歷史新高，其中30歲以下族群成為新開戶的最大主力。

9月台股總開戶人數達1361萬3013人，較8月增加4萬5852人。以總體結構來看，61歲以上族群開戶數最多，占比近三成，其次是41至50歲、51至60歲及31至40歲。而單月新開戶以30歲以下為主，新增3萬704人，占比高達66.96%，顯示投資年輕化趨勢持續。

有網友認為這是市場活絡的象徵，「新開戶肯定要年輕的吧」、「年輕人：無腦多 太好賺了」、「少年股神！」「這批韭菜很新鮮」。也有人半開玩笑表示，「主力韭菜進場囉 大家鐮刀準備好了嗎」。

不少留言則抱持警戒心，「韭菜一批批」、「擦鞋童進來了」、「糕點才來開戶？」、「準備好迎接沒看過殺盤，人踩人的高光時刻吧」、「這數據沒意義，老人早就開完了」。也有人直言，「怎麼感覺高點快到了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。