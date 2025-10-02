他離職後「All in台積電」豪氣稱：股價不可能跌！苦主自嘲望股興嘆

台股1日收盤上漲162.37點，終場以25,982.91點作收，成交量4,557.14億元；台積電（2330）收盤價1,325元，上漲20元，漲幅1.53%。

一名網友在PTT分享心得，透露自己於去年6月離職後將資金「All in台積電」，並直言「台積電不可能跌的」，呼籲大家思考當前趨勢。他更自稱這筆投資非常值得，展現對台積電長期前景的強烈信心。

台積電作為全球半導體龍頭，近年受惠於AI、高效能運算及先進製程需求，市值持續攀升。許多投資人將其視為台股「定錨標的」，甚至視為存股族的核心持股。原PO則以自身例子，強調「離職All in」後的大幅獲利，並認為長期趨勢將持續支撐股價。

原PO的發言引來一派網友祝賀，留言如「恭喜財富自由」、「確實」、「穩了」，有人表示羨慕自己曾在300元不敢進場，如今只能望股興嘆，也有網友戲稱「當股東每天台積幫上班」，表達對其獲利的讚嘆。

另一派則保持懷疑態度，不少人要求「沒單說個78」、「all in是多少？」質疑原PO是否真有操作紀錄。也有人嘲諷「賺爛應該去環遊世界，哪有時間發文？」、「沒單難怪水桶」，認為若未出示證據，聲明可信度有限。

此外，部分網友提出延伸觀點，認為即便長抱台積電具備邏輯，但仍須考慮投資分散與風險管理；也有人呼籲不要盲目跟進，強調「有單才是真本事」，提醒投資市場應以理性分析為主。整體討論呈現祝賀、羨慕與質疑並存，反映台積電在投資人心中仍是「信仰股」，卻同樣伴隨高度爭議。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。