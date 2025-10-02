美股停利時機點？他憂「差1天就拉開差距」不敢賣 網勸缺錢再賣

快訊

北捷婦逼讓位被踹飛！吳鳳讚「台人較溫柔易被欺負」曝外國人反應：絕對反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
美股漲幅驚人，投資人擔心「賣飛」。網友建議分批停利、移動停利線，或乾脆長抱不動，觀點兩極。中央社
投資進退場時機難料！一名網友在PTT發文請益，表示台股常見的停利點約落在10%至15%，或選擇長期持有領息，但美股漲幅動輒達30%以上，讓他擔心「賣飛」。原PO透露，目前持有一檔股票已獲利89%，另一檔卻虧損17%，因此求助有經驗的投資人。此問題引發廣泛討論，焦點集中在「要不要停利」以及「該如何移動停利」。

美股近年因科技股與AI題材大幅波動，不少個股出現數倍漲幅，停利策略與台股思維差異明顯。許多投資人認為，美股市場深度大、公司成長性長期可期，若採用台股短線思維，容易錯失長線倍數報酬，因此如何設定停利線成為投資人關注的核心。

原PO直言，美股漲跌幅往往一天就能拉開差距，他很擔心提早賣出後錯過更大漲勢，因此想了解「美股是否有移動停利的慣例」。他舉例自己手中一檔大幅獲利，另一檔卻仍處於虧損，心情起伏頗大，希望得到具體建議。

多數網友回應偏向「長抱」觀點，強調「不缺錢就不賣」、「買到退休再轉高股息股」、「半年看一次就好」，也有人直言「buy and hold」才是美股投資精髓。另有網友建議分長短部位操作，保留底倉以享受長期漲幅，短線則依成交量與技術線型調節。

也有不同派別提出具體方法，例如「盤中或收盤高點回檔5%時賣出」、「分批停利降低壓力」、「每跌5%就部分換倉」等，認為移動停利能兼顧獲利鎖定與參與後續漲幅。但也有網友質疑「停利的邏輯」，認為若對標的公司基本面有信心，就不應糾結短期漲跌。

另一些回應則偏向調侃與反思，有人笑稱「最高點賣最好，但很難做到」、「別為了小利潤錯過10倍股」、「才-17%就受不了」，點出投資人心態管理的重要性。也有人提醒，若無法承受波動，應降低槓桿或改買ETF，以平衡長期報酬與風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

