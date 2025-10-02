美台晶片五五分製造？網憂「閉門磋商成政治壓迫」狠酸執政黨軟弱

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。（路透）
美國商務部長受訪稱，美台將很快達成重大協議，拋出晶片製造「五五分」構想，意即美台各自承擔美國所需晶片的一半產能；行政院副院長鄭麗君率談判團赴美展開第5輪實體磋商。PTT討論焦點鎖定兩點：其一，分工是否等同「轉移台灣產能」；其二，在美國政府「關門」爭議與關稅槓桿下，此案是真磋商還是政治壓力。

背景面上，美方指美國本土晶片產量過低，目標任期內拉高至40%，並估投資規模逾5,000億美元；同時研議以進口設備內含晶片數量課稅，或對未在美設廠者課高關稅。鄭麗君此行並談232條款調整、在美設「類科學園區」、產能分工與供應鏈投資承諾等。

一名網友在PTT發文表示，美方方案等於「搶走」至少5,000億美元投資且由台積電埋單，將迫使台灣把需求移出本土；並指台積電美國廠計畫在2027年前推出2奈米與1.6奈米，使美方與台灣製程差距僅約一年，質疑此舉將「窮台」，對2330走勢「禍福難料」。

多數留言傾向質疑或反對：有人以「關門怎磋商」冷嘲，質疑政府對外「軟弱」；有人稱「五五分」讓矽盾弱化，等同被迫遷產；亦有人批評談判人選與節奏，認為「數月來往返仍無定論」，且媒體反覆「洗舊聞」。另有網友進一步憂慮關稅、投資承諾將壓縮台廠利潤與台灣就業。

不同意見與補充觀點則指出：海外投資可換取豁免與市場接單，「投資有收益不等於被搶」；只要掌握關鍵技術與供應能力，話語權仍在台廠；亦有人主張觀察美廠量產進度、在地人才占比與實際補助條件，再評估對2330本益比影響。另有網友以「今天走勢不怕」自我解讀利空出盡；也有人提醒留意「談判輪次長、政策多變」，投資決策宜回到產能、製程、訂單能見度與匯率風險的基本面檢驗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

