記憶體供需吃緊！大摩調升台廠目標價 網猜「股價超級大循環」

摩根士丹利最新產業報告指稱，AI帶動主流記憶體供需失衡，缺貨與漲價風潮延續到明年，並上調華邦電、旺宏、力積電、南亞科、群聯等台廠目標價。PTT網友焦點集中在「利多是否為出貨訊號」、「股價是否已提前反映」，兩派網友戰翻，出現「快逃、見報開殺」與「滿倉、歐印」的兩極聲浪。

根據法人報告指出，供不應求已由主流產品外溢至舊世代記憶體，NOR Flash已見漲價，高密度SLC NAND受雲端AI擠壓舊產能恐現嚴重缺貨；DDR4迎來「超級循環」，短缺恐延續至2026年第四季，DDR3也被看好在2026年轉漲。目標價方面，華邦電上看38元、旺宏29元、力積電22元、南亞科90元、群聯800元，評等多數調升至「優於大盤」。

一名網友在PTT轉貼新聞並且總結稱，明年供需失調恐更嚴重、報價續揚，大摩因此一次性調高五檔目標價，直言記憶體族群走勢將進入「超級大循環」，並反問「現在還有人沒有記憶體的嗎？」

留言共識一端傾向保守，質疑「大摩按讚準備跌爛」、「見報開殺」、「利多連發該跑了」，指稱外資報告常成為出貨工具；亦有人提到「股價已反應」，並舉「力積電早已高於22元」為例，認為目標價滯後、難作為操作依據；另有網友指出同題材「反覆重貼」，擔憂只是情緒面炒作。

不同意見則偏向看多與產業分歧並陳：看多派高喊「訊號來了」、「滿倉」、「南亞科衝」；產業面有人質疑「DDR4屬落日餘暉」、韓廠可能調整產能、年底或將見增產新聞，利多恐被稀釋；也有延伸到個股範圍，詢問威剛、鈺創與晶豪科等缺席標的；另有人提醒循環股易「類航運」化、需留意庫存與報價行事曆，強調操作仍應審慎評估基本面與風險控管。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。