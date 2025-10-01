力積電（6770）爆量攻上漲停！網嗨：上看100現在隨便買隨便賺

台股10月1日震盪收紅，不少個股漲勢收斂，但力積電（6770）卻逆勢爆量攻上漲停，收在27.9元，成交量突破40萬張，創下2024年6月以來新高。法人點名，雖然公司仍處於虧損，但「低價、記憶體、AI」三大題材，讓市場追捧聲浪不斷。

根據財訊快報報導，力積電8月自結稅後淨損4.73億元，單月每股虧損0.11元，但具備多重題材支撐：

1.記憶體代工：DRAM相關需求 2.股價基期低：相較其他同族群仍具吸引力 3.AI與先進封裝：跨足CoWoS interposer量產，並投入WoW製程

法人認為，在AI應用持續擴張下，力積電的產能布局有望帶動後續股價表現。

不少投資人信心喊單，看好股價續衝：「積電+黃董有輸的可能嗎？」、「上看100，現在還很便宜隨便買隨便賺。」、「漲停打開是給你加碼，不是逃跑的。」、「相信黃董，年底就懂！」

也有網友抱持懷疑，認為短線漲幅過猛：「年底看財報又失望了。」、「豬會飛天，屎也能變黃金。」、「我套在80，冤魂還在等。」、「30元以下或許能賺，最後接刀的還是散戶。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。