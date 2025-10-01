快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

力積電（6770）爆量攻上漲停！網嗨：上看100現在隨便買隨便賺

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電（6770）連拉強勢漲停，成交量爆出逾40萬張，股價衝上27.9元，創下2024年6月以來新高。中央社
力積電（6770）連拉強勢漲停，成交量爆出逾40萬張，股價衝上27.9元，創下2024年6月以來新高。中央社

台股10月1日震盪收紅，不少個股漲勢收斂，但力積電（6770）卻逆勢爆量攻上漲停，收在27.9元，成交量突破40萬張，創下2024年6月以來新高。法人點名，雖然公司仍處於虧損，但「低價、記憶體、AI」三大題材，讓市場追捧聲浪不斷。

根據財訊快報報導，力積電8月自結稅後淨損4.73億元，單月每股虧損0.11元，但具備多重題材支撐：

1.記憶體代工：DRAM相關需求

2.股價基期低：相較其他同族群仍具吸引力

3.AI與先進封裝：跨足CoWoS interposer量產，並投入WoW製程

法人認為，在AI應用持續擴張下，力積電的產能布局有望帶動後續股價表現。

不少投資人信心喊單，看好股價續衝：「積電+黃董有輸的可能嗎？」、「上看100，現在還很便宜隨便買隨便賺。」、「漲停打開是給你加碼，不是逃跑的。」、「相信黃董，年底就懂！」

也有網友抱持懷疑，認為短線漲幅過猛：「年底看財報又失望了。」、「豬會飛天，屎也能變黃金。」、「我套在80，冤魂還在等。」、「30元以下或許能賺，最後接刀的還是散戶。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

6770力積電 台股 黃崇仁

延伸閱讀

鄭麗君強調台積電（2330）晶片不會跟美國「五五分」！網酸：人家想分你政府也沒輒

00981A主動式ETF打響第一槍？成立至今績效38% 杉本：考慮建倉但別追高

遺產先跟爸媽預支…用來買高股息ETF可嗎？被嗆：沒人死哪來的遺產

聽分析師買股票會賺錢？律師實測買進這兩檔：30天獲利28％超越大盤

相關新聞

力積電（6770）爆量攻上漲停！網嗨：上看100現在隨便買隨便賺

台股10月1日震盪收紅，不少個股漲勢收斂，但力積電（6770）卻逆勢爆量攻上漲停，收在27.9元，成交量突破40萬張，創下2024年6月以來新高。法人點名，雖然公司仍處於虧損，但「低價、記憶體、AI」

聽分析師買股票會賺錢？律師實測買進這兩檔：30天獲利28％超越大盤

在股市資訊滿天飛的時代，投資人常困惑：聽分析師的建議買進股票，真的能賺錢嗎？律師蘇家宏親自做了一次「30天實測」，結果在短短一個月內，單筆投資報酬率達28%，遠遠跑贏同期大盤不到5%的漲幅。 鎖

遺產先跟爸媽預支…用來買高股息ETF可嗎？被嗆：沒人死哪來的遺產

在PTT出現一篇引起熱議的討論，主題圍繞在「父母還在世時，子女能不能提前預支遺產？」有網友提出，家中已經規劃好房產與現金的分配方案，其中現金部分甚至可能放到未來才會動用。於是便有人思考：能不能先把這筆

鄭麗君強調台積電（2330）晶片不會跟美國「五五分」！網酸：人家想分你政府也沒輒

台美晶片談判再掀討論。行政院副院長鄭麗君率團赴美磋商，強調「晶片五五分」並未納入議程，團隊更不會接受相關構想，表示將以國家利益與產業發展為優先。 鄭麗君指出，此次核心重點在於爭取台美關稅調整，避免疊

長期投資要多「長」？彼得林區：每季檢視一次就好

長期買進要多「長」？ 前一節中，我提到分散投資。其中的時間分散，就是拉長投資期間的方式。股票投資可分為短期投資和長期投資。 首先，請記住一項鐵則：長期買進也是股票投資的基本。相信任誰多多少少都有貪

美要求轉移晶片產能…他憂「戰略籌碼被削弱」？網猜對台積電影響有限

美國商務部長盧特尼克稱，華府已與台北討論讓「美國需求的一半」在美本土生產，目標任期內把美國本土產能拉升至約40%，必要時並以關稅作為槓桿；此舉被視為降低對台依賴，也被質疑將弱化台灣「矽盾」。相關談話近週在多家外媒與節目受訪中出現，引發台灣網友對國安與產業佈局的強烈關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。